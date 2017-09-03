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Hatay'da Suriyelilere kurban eti dağıtıldı

- Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerindeki 680 Suriyeli aileye kurban eti ulaştırıldı

Hatay'da Suriyelilere kurban eti dağıtıldı

HATAY (AA) - Avustralyalı Müslümanlarca kurulan "Sadaqa Welfare Fund" adlı kuruluş ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Hatay'daki Suriyeli ailelere kurban eti dağıtıldı.

Sadaqa Welfare Fund Başkan Yardımcısı Ayhan Çetinay, kestikleri 120 küçükbaş hayvanın etlerini Kırıkhan ilçesindeki ihtiyaç sahibi 500 Suriyeli aileye ulaştırdıklarını belirtti.

Çetinay, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilere bir nebze de olsa yardımcı olmak için çalıştıklarını kaydetti.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince de Dörtyol ilçesinde 180 Suriyeli aileye kurban eti ulaştırıldı.

Derneğin Dörtyol Temsilcisi Fatih Şilt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede daha önce belirledikleri ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere kurbanlık eti dağıttıklarını söyledi.

Kurban eti dağıtımının bayram süresince devam edeceğini ifade eden Şilt, ayrıca 40 yetim çocuğa giysi yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

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HatayKurban EtiYardım
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