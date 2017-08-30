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Hatay'da Suriyelilere yardım eli

- Kırıkhan ilçesinde 3 gündür otogarda bulunan 70 Suriyelinin ihtiyaçları giderilerek, konaklama imkanı sağlandı

Hatay'da Suriyelilere yardım eli

HATAY (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki otogarda kalan 70 Suriyelinin yemek ihtiyaçları Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) karşılanarak, konaklama imkanı sağlandı.

Kalacak yerleri olmadığı için ilçedeki şehirlerarası otogarda 3 gündür konaklayan Suriyeliler, buradaki polise başvurarak aç olduklarını iletti.

Polis ekipleri, Suriyelileri, ilçedeki yardım kuruluşu HAYAD'ın barınma merkezine getirdi.

Burada yemek verilen Suriyelilerin, derneğin misafirhanesinde konaklamaları sağlandı.

Dernek misafirhanesinde bir süre konaklayacak Suriyelilerin, İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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