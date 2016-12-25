Hatay'da tırlardan hırsızlık iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde 7 tır şoförü araç içerisinde uyudukları sırada para ve cep telefonlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, Türkiye'nin farklı illerinden yük almak üzere ilçeye gelen 7 tırın şoförü, araçlarını Payas Belediye Garajı'na park etti.

Sıra bekledikleri esnada araçlarının içerisinde uyuyan sürücüler, uyandıklarında para ve cep telefonlarının çalındığını fark etti. Durumun bildirildiği polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şoförleri ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Bu arada garajın güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi.