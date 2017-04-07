Hatay'da toplu açılış töreni

HATAY (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "16 Nisan bundan sonra, bu topraklar üzerinde, milli egemenliğin üzerinde hiçbir güç tanımama günüdür." dedi.

Kaynak, İtfaiye Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde, Hataylılarla aynı toprakların çocukları olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın, Osmaniye'nin birlik ve bütünlüğünün tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Kaynak, "Hatay'ın barışı, hoşgörüsü, bir arada yaşama kültürü bütün dünyaya örnek bir kültürdür. Dünya terörle, çatışmayla, mezhep savaşıyla, birbirinin ırkına, diline, dinine yönelik çatışmalarla boğuşurken, barış, medeniyet, hoşgörü şehri, 3 ilahi dinin birlikte kardeşçe yaşadığı Hatay, dünyaya barışın modeli olarak ilan edilmelidir ve barışın başkenti olmalıdır." diye konuştu.

Kaynak, Hatay'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok önemli, tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bu önemli süreç Hatay'ın, dünyaya örnek yaşayan Hataylıların, bu barışı geleceğe, insanlığın selametine taşımak için gösterdikleri azmi ve sabrı başkalarına örnek yapmak için gösterdikleri tarihi bir fırsatın eşiğinden geçiyoruz. 16 Nisan'da önemli bir anayasa değişikliği gündemimize geliyor. 15 Temmuz'da olduğu gibi demokrasimizin, milletimizin bekçisi, kendisini bayrağı, vatanı, milletin geleceği, çocuklarımızın istiklali ve istikbali için, tankların topların karşısına cesurca geçen, cesurca direnen milletimize bir borcumuz vardı. Bu borcu biz 16 Nisan'da bizzat milletin kendisine getirdik, emaneti teslim ettik. 16 Nisan bundan sonra, bu topraklar üzerinde, milli egemenliğin üzerinde hiçbir güç tanımama günüdür. 16 Nisan, Cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, sizlerin huzuruna getirdiğimiz bu sistemi bizzat milletin kendi geleceği, istiklali ve istikbali için oylayacağı gündür."

Vali Erdal Ata da konuşma yaparak vatandaşları selamladı.