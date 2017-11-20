Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Hatay'da toz taşınımı

- Suriye üzerinden Hatay'a ulaşan toz zerrecikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Hatay'da toz taşınımı

HATAY (AA) - Suriye üzerinden Hatay'a taşınan toz zerrecikleri İskenderun ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezi üzerinden İskenderun Körfezi'ne ulaşan toz bulutları, kentte etkili oluyor.

Toz bulutu nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüş yaşanırken, körfezdeki gemiler toz bulutu içerisinde kayboldu.

İskenderun Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun dün geceki lodosla birlikte kente ulaştığını ve yarın beklenen yağışın ardından etkisini kaybedeceğini belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HatayIskenderunIskenderun Meteoroloji MüdürlüğüToz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5