Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınözü-Karsu Mahallesi seyreden ve plakaları öğrenilemeyen Mustafa Cumhur Gökşen idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Ömer Türkmen yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü ile Türkmen'in kullandığı motosiklette seyahat eden Faruk Ergüvenoğlu, amlubansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Gökşen, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Diğer yaralıların da durumlarının ağır olduğu bildirildi.