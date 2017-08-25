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Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı

- Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Mehmet Özma'nın kullandığı 31 H 3063 plakalı otomobille, Yayladağı-Antakya karayolunda karşı yönde seyreden Ulvi Kaya yönetimindeki 07 CVH 79 plakalı otomobil, Kışlak Mahallesi yol ayrımı yakınlarında çarpıştı.

Kazada, şoförlerin yanı sıra Özma'nın kullandığı araçta seyahat eden ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile Kaya'nın kullandığı araçta yer alan Dima Kaya ve Fatma Mucuk yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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