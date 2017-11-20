Hatay'da traktör ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, traktörle hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.
Kırıkhan-Antakya kara yolu Soğuksu mevkisinde Ali Halk (55), kontrolündeki 63 L 1695 plakalı traktör, aynı yönde seyreden Osman Bük kontrolündeki 31 NCR 92 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör şoförü Halk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Halk'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.