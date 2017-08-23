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Hatay'da uçuruma devrilen tırın şoförü yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner yüklü tırın uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Halil Kavtaş (40) idaresindeki 33 CYB 19 plakalı konteyner yüklü tır, Orhantepe Mahallesi'ndeki İskenderun...

Hatay'da uçuruma devrilen tırın şoförü yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner yüklü tırın uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Kavtaş (40) idaresindeki 33 CYB 19 plakalı konteyner yüklü tır, Orhantepe Mahallesi'ndeki İskenderun Otoyolu girişinde bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kavtaş'ı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tırın uçurumdan çıkarılması için kaza yerine vinç sevk edildi.

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HatayIskenderunİskenderun OtoyoluUçurum
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