Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 33 bin 600 uyuşturucu hapla çeşitli çap ve kalibrede silah ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen mahallesindeki 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 33 bin 600 adet uyuşturucu hap, bir adet hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 176 tabanca mermisi, 3 tabanca şarjörü, iki ruhsatsız otomatik av tüfeği ve tüfeklere ait şarjörler ele geçirdi.

Operasyonda, V.E. (30), A.E.(39), A.E. (47) isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan V.E. tutuklanırken diğer iki kişi serbest bırakıldı.