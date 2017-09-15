Hatay’da yasa dışı geçişler

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçtiği belirlenen 15’i çocuk 45 yabancı uyruklu yakalandı.
İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, takibe aldıkları 31 ALZ 82 plakalı kapalı kasa kamyoneti Kırıkhan-Kumlu yol kavşağında durdurdu.
Araçta, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15'i çocuk 45 Suriye uyruklu yakalandı.
Kamyonet sürücüsü A.Ç. ve yanındaki M.Ç. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklularının Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.