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Hatay'da yeni yılın ilk bebeği ''Asil Şaban''

- Sezaryenle saat 00.10'da dünyaya gelen "Asil Şaban" bebek, kentin yeni yıldaki ilk bebeği oldu

Hatay'da yeni yılın ilk bebeği ''Asil Şaban''

HATAY (AA) - Hatay'da sezaryenle saat 00.10'da dünyaya gelen "Asil Şaban" bebek, kentin yeni yıldaki ilk bebeği oldu.

Antakya ilçesindeki özel bir hastanede gerçekleşen doğumda 1 yıllık evli Yalçın ve Sevda Öztürk çifti, sezaryenle saat 00.10'da 2 kilo 340 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine "Asil Şaban" ismini verdi.

İlk bebeklerini kucağını alan baba Yalçın Öztürk, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Bebek sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden anne Sevda Öztürk ise bebeğinin vatana ve milletine hayırlı bir evlat olmasını diledi.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Telal Doğruel de anne ve bebeğin gayet sağlıklı olduğunu belirtti.


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