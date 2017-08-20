Hatay'daki

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerinde inşa edilen, 990 Suriyeli yetim çocuğun kalabileceği Çocuk Yaşam Merkezi hizmete hazır hale getirildi.

RAF-İHH tarafından 100 dönümlük arazi üzerine inşa edilen 55 villadan oluşan Çocuk Yaşam Merkezi'nde yetimler hem eğitimlerini hem de yaşamlarını devam ettirebilecekler.

Çocuklara psikolojik destek verecek özel ekiplerin de yer alacağı modern tesiste, futbol ve basketbol sahası, kütüphane, sağlık merkezi, tiyatro salonu, rehabilitasyon merkezi, oyun alanları, eğitim merkezi, yürüyüş parkuru da bulunuyor.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman yetimlerin yanında olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yaşam merkezi içerisinde sosyal alanlarının da bulunduğunu belirten Tosun, "Yaşam merkezi alanında 55 adet villamız var. 20 villa da kız çocuklarımız 35 villada ise erkek çocuklarımız kalacak. Aynı zamanda alanımız içerisinde spor alanları, marketler, kuaförler ve amfi salonları bulunuyor. Bu alanlarda yetim çocuklarımızı elimizden geldiğince rahat ettirmek istiyoruz." dedi.

Tosun, Suriye'deki savaştan en çok etkilenen çocukları mutlu etmeyi amaçladıklarına değinerek, "Savaşın yetim bıraktığı çocukların gönüllerinde bir nebze de olsa umut olmak istiyoruz. Geriye kalan yaşamlarını daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu ortamlarda geçirebilmeleri için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.