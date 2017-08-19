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Hatay'daki DEAŞ operasyonu

- Polise saldırması üzerine vurularak etkisiz hale getirilen Suriyeli zanlı, kaldırıldığı hastanede öldü

Hatay'daki DEAŞ operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen operasyonda yakalanan 5 terör örgütü DEAŞ üyesinden, polise saldırması üzerine vurularak yaralı ele geçirilen zanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Valiliğin açıklamasında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye sınır hattı ve kentte gerçekleştirilen istihbari çalışmalarla, Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için girdikleri değerlendirilen DEAŞ üyelerini taşıyan araca saat 12.15 sıralarında Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde müdahale edildiği belirtildi.

Araçta bulunan 5 şüpheliden 4'ünün "teslim ol" ikazına uyduğunun kaydedildiği açıklamada, "Suriyeli olduğu tespit edilen 5'inci şüpheli 'dur' ikazına uymayarak fiili saldırıda bulunması üzerine vurularak yaralı halde ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı. Yaralı saldırganın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, DEAŞ üyesi olduğunu tespit ettikleri zanlıların içinde bulunduğu 31 RT 300 plakalı otomobili İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında durdurmuş, araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim olmuş bir zanlı ise polise saldırmaya çalışmıştı. Bunun üzerine vurularak etkisiz hale getirilen zanlı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.


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DEAŞOperasyon
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