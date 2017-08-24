Hatay'daki iki araç sürücüsünün

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde dur ihtarına uymayan iki araç sürücüsünden birinin kaçması, diğerinin ise kovalamaca sonucunda yakalanması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı merkezine Altınözü İlçesi Çetenli Mahallesi'nden 2 araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarının geldiği belirtildi.

İhbar üzerine jandarma devriyesinin bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçerisinde kaçak göçmen olduğu değerlendirilen araçları durdurmak için "Dur" ikazında bulunulmuştur. Araç şoförleri uyarıları dikkate almayıp, araçları devriye ekibinin üzerine sürerek bölgeden kaçmaya başlamışlardır. Bunun üzerine güvenlik birimleri söz konusu araçları takibe başlamış, takip esnasında kaçan araçlara durmaları yönünde birçok kez dur ihtarı yapılmış, ikazlara uyulmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Kovalamaca sonunda Çetenli Mahallesi civarında terk edilmiş olarak bulunan beyaz renkli minibüs içinde yapılan incelemede, 5'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış 31 kaçak göçmen ile hayatını kaybeden .H. isimli Suriye uyruklu bir kişinin olduğu tespit edilmiştir. Yaralı şahıslar Altınözü Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Açıklamada ayrıca, minibüs sürücüsü Hatay nüfusuna kayıtlı Ş.T'nin kaçmaya çalışırken yakalandığı, olayda kullanılan diğer araç ve sürücüsünün tespiti için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.