Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu beyaz altın OGD
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Hatay'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

- Evde sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölen kişinin eşi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Hatay'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek ölen kişinin eşi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 gün önce sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten Reşat Canlı'nın (66) ölümünün ardından eşi Zehra Canlı (64) da İskenderun Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Reşat ve eşi Zehra Canlı, 5 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde baygın halde bulunmuştu. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen çiftten Reşat Canlı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HatayKarbonmonoksit Zehirlenmesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5