Hatay'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek ölen kişinin eşi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 gün önce sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten Reşat Canlı'nın (66) ölümünün ardından eşi Zehra Canlı (64) da İskenderun Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Reşat ve eşi Zehra Canlı, 5 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde baygın halde bulunmuştu. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen çiftten Reşat Canlı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.