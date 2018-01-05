Hatay'daki şehit aileleri için yardım kampanyası

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, kentte farklı tarihlerde şehit düşen asker ve polislerin aileleri için dün başlatılan yardım kampanyası için duyurulan IBAN numarasında sehven hata yapıldığını belirterek doğru numarayı paylaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte farklı tarihlerde şehit düşen asker ve polislerin aileleri için dün yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Kampanya için verilen IBAN numarasında sehven hata yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılan kampanyaya ait IBAN numarasının başında yer alan TR56 ifadesi, sehven TR19 olarak yazılmıştır. Kampanyaya destek vermek isteyen tüm vatandaşlarımızın IBAN olarak TR56 0001 5001 5800 7306 7319 02 numaralı hesaba katkıda bulunmalarını istirham eder, oluşan hata nedeniyle özür dileriz."

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar için bağış yapabilecekleri banka hesabı şu şekilde:

"T. Vakıflar Bankası Antakya Şubesi (S00120)

Hesap Adı: Hatay Valiliği Şehit Ailelerine Yardım Kampanyası

Hesap No: 00158007306731902

IBAN: TR56 0001 5001 5800 7306 7319 02"

Dün valilik resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği uğrunda canlarını vererek şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlere minnet ve şükran borçlu olunduğu vurgulanmış ve kentte farklı tarihlerde şehit düşen güvenlik güçlerinin geride kalan ailelerine destek olmak amacıyla kampanya başlatıldığı duyurulmuştu.