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Hatay'daki sevgi evlerinde şiddet iddiası

- İskenderun ilçesindeki Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara şiddet ve psikolojik baskı yaptıkları iddia edilen 3 kişiye hapis cezası verildi

Hatay'daki sevgi evlerinde şiddet iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara şiddet ve psikolojik baskı yaptıkları iddia edilen 3 kişi, hapis cezasına çarptırıldı.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

Pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklar 2 bakıcı anneyi suçlarken, sanıklar mahkemede üstlerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları ve avukatları dinlemesinin ardından kötü muameleden sanık Nurcan Çalışğan'ın 14 ay 15 gün, Neslihan Alıklı'nın 8 ay 15 gün ve Eyyüp Topak'ın 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklamasının ise geri bırakılmasına karar verdi.

- Olay

Yaklaşık 4 yıl önce Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası'nda taşeron firma tarafından çalıştırılan 2'si bakıcı anne olmak üzere toplam 3 kişi hakkında, İskenderun Cumhuriyet Savcılığı'na çocuklara fiziksel şiddet ve psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla dava açılmıştı. Konuyla alakalı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki müfettiş, İskenderun'a gelerek inceleme başlatmıştı.

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