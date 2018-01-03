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Hatay'daki Türk ve Suriyeli öğrencilere yardım

- AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları ile İkra Deva Yardım Bahçesi Platformu tarafından, ilçedeki 100 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu

Hatay'daki Türk ve Suriyeli öğrencilere yardım

HATAY (AA) - AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları ile İkra Deva Yardım Bahçesi Platformu, Reyhanlı Tayfur Sökmen İlkokulundaki Türk ve Suriyeli 100 öğrenciye kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

İkra Deva Yardım Bahçesi Platformu kurucusu Şifa Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli çocukların yüzünü güldürmek istediklerini söyledi.

İhtiyaçları daha önceden tespit edilmiş öğrencilerin yardımına koştuklarını belirten Boztepe, ''Yılın ilk günlerinde çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için yanlarına geldik. Soğuk kış günlerinde çocukların üşümemeleri için mont başta olmak üzere kışlık kıyafet, çorap getirdik. Ayrıca okul ihtiyaçlarının giderilmesi için de kırtasiye desteği verdik.'' dedi.

Boztepe, daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Reyhanlı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt da Türk ve Suriyeli çocukların mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl birçok faaliyette bulunduklarını anımsatan Kurt, ''Bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaşmaya çalışacağız. İlçemizde maddi durumları elverişsiz aileleri tespit etmeye devam ediyoruz. Ailelerin her anlamda ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalar yürütmeye gayret gösteriyoruz.'' diye konuştu.

Bu arada, hediye paketleri alan çocukların mutlulukları da yüzlerine yansıdı.




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Anahtar Kelimeler:
ReyhanlıTürk Ve Suriyeli çocuklara Yardım
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