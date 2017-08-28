Hataylı kadınlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, bölgede Kurban Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi yufka ekmekleri imece usulü hazırlıyor.

Kadınlar, kurban etinin yanında tüketilmesi için odun ateşinde yufka ekmek pişirme geleneklerini bu bayramda da sürdürüyor.

Yanlarına oklava ile ekmek tahtalarını alan kadınlar, her gün birkaç evde imece usulü çalışıyor. Kadınlardan bazıları oklavayla hamur açarken, diğerleri de evin bahçesine kurdukları ocak başında ekmekleri pişiriyor.

Altınçağ Mahallesi'nde komşularıyla ekmek hazırlayan 45 yaşındaki Nilgün Karaca, AA muhabirine, tek başına yufka ekmek pişirmenin çok uzun zaman aldığını ve yorucu olduğunu söyledi.

Bu nedenle ekmekleri komşularıyla yaptıklarını anlatan Karaca, "Hep birlikte aile başına 200-300 ekmek yapıyoruz. Ortalama 7-8 kişinin evine gidip ekmeklerini pişiriyoruz. Bu ekmeği yapmak biraz zahmetli ama lezzeti buna değiyor. Yufka ekmek, kebapla buluşunca ayrı bir lezzetli oluyor. Diğer ekmeklerden aynı tadı alamıyoruz." diye konuştu.

Karaca, bu ekmeğin bayatlamadan aylarca kalabildiğini de belirtti.

Komşusu için hamur açan Şule Memili de Kurban Bayramı'nda yufka ekmeğin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Misafirlerine yufka ekmek ile et ikram ettiklerini kaydeden Memili, şimdiye kadar 5 komşusuna giderek ekmek yapımına yardım ettiğini söyledi.

Memili, bayrama kadar ekmek pişirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.