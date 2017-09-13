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Hatipoğlu Barajı ekonomiye 4 milyon lira katkı sağlayacak

- DSİ Genel Müdürü Acu: - "Temelden yüksekliği 32,35 metre olan barajın tamamlanmasıyla 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4,33 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir"

Hatipoğlu Barajı ekonomiye 4 milyon lira katkı sağlayacak

KARABÜK (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Karabük'e yapılan Hatipoğlu Barajı bittiğinde ülke ekonomisine yıllık 4,33 milyon lira katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, barajın bitmek üzere olduğunu belirtti.

DSİ'nin Karabük'e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini, Karabük'te tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisinin su yapıları olduğunu aktaran Acu, şu bilgileri verdi:

"Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu Projesi' kapsamında Karabük ilimiz de nasibini almaktadır. Batı Akdeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında bulunan Karabük ilimizde şehir merkezi ve Safranbolu ilçesine yıllık 32,5 milyon metreküp içme suyu sağlandı. Karabük'te 28 derenin ıslahı tamamlandı. Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Karabük Hatipoğlu Barajı'nda sona gelindi. Baraj ve sulaması tamamlandığında toplam 4 bin 930 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Projede dolusavak imalatları tamamlanarak gövde dolgusunda son aşamaya gelinmiş olup dipsavak cebri boru imalatları devam etmektedir. Hatipoğlu Barajı ve Sulaması kasım ayı başında tamamlanarak hizmete alınacaktır. Temelden yüksekliği 32,35 metre olan barajın tamamlanmasıyla 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4,33 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."


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DSİHatipoğllu BarajıKarabükMurat Acu
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