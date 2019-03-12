Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN'dan

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacı, Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (ASPİLSAN Enerji) tarafından karşılanıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji'nin Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASPİLSAN Enerji'nin önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Kurumun, Türkiye'deki tek uçak ve helikopter akü üreticisi konumunda bulunduğunu, askeri ve devlet hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşıladığını belirten Özsoy, şöyle devam etti:

"Firmamızda uçak, helikopter ve İHA'lar için akü tasarlanabiliyor. Havacılık sektörü güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan zor bir sektör ancak bu sektördeki 35 yılı bulan bilgi birikimimiz ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer almasını sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz 5 yılda yakaladığımız hızlı büyüme ivmesi ve bu alanda temin ettiğimiz EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikalarla beraber THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de uçak ve helikopter akü tasarım ve üretimi yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin, sivil havacılık pazarıyla başlayacak bu girişimin ardından kısa süre içinde küresel pazara hitap eden uluslararası bir hava yolu tedarikçisi olma niteliğini de kazanmış olacağımıza inanıyoruz."

Yerlileşmesi ve millileşmesi gereken alt sistemlerin başında pil ve bataryaların gelmesi gerektiğini ifade eden Özsoy, bu konuda ASPİLSAN Enerji'nin yeni yatırımlarıyla savunma sanayinin daha yerli ve milli olma yolunda çok önemli bir aşamayı geçeceğini dile getirdi.

Özsoy, kısa bir süre içinde hafif raylı sistem, tramvay ve metro gibi araçlarda da ASPİLSAN Enerji'nin akülerinin kullanılacağını belirtti.

- Yerlilik oranı yüzde 90'ı geçecek

Ferhat Özsoy, bu yıl içinde yaklaşık 17 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak yeni üretim tesisinin temelini atmayı hedeflediklerini, böylece yerlileşme ve millileşme konusunda önemli bir adım atacaklarını bildirdi.

Özsoy, kurulacak tesisle enerji sektöründeki enerji depolama sistemleri, elektrikli araç uygulamaları, kritik savunma sistemleri başta olmak üzere sivil pazarın ihtiyaç duyduğu tüketici elektroniği ürünleri için de yerli ve milli çözümler üretilmesinin önünün açılmış olacağını ifade etti.

İHA'lar konusunda bazı batarya çözümlerinin olduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde gerçekleşen ve TUSAŞ tarafından yürütülen Özgün Helikopter, HÜRKUŞ ve Milli Muharip Uçak gibi diğer kritik projeler için de farklı özellik ve teknolojilerde batarya tasarımları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor ve ürün bazında yerli çözümler sağlamayı hedefliyoruz. TSK'den gelen talepler doğrultusunda yerlileştirme faaliyetlerimiz sürüyor. Şu an bataryaların ham maddesi olan pil hücreleri ithal ediliyor. Bu yüzden bazı ürünlerimizde tasarımları bize ait olsa bile yerlilik oranlarımız ancak yüzde 50'nin üzerine çıkabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının onay ve desteğiyle Lityum-İyon Pil Hücresi Üretim Tesisi kurulmasına yönelik faaliyetlerimiz başladı. Kayseri Mimarsinan OSB'de gerçekleştireceğimiz tesisle beraber ülkemizde üretimi olmayan ve katma değeri çok yüksek bir girdiyi yerli ve milli imkanlarla üretmeye başlayacağız. Bu pil üretimiyle beraber yerlilik oranımızın yüzde 90'ı geçmesi bekleniyor. Teknoloji yoğun üretim yapılacak tesisimiz yılda takribi 2 milyon pil hücresi üretme kapasitesiyle başlayacak. Pazar reaksiyonuna göre de bu kapasitenin artırılabilir hale getirileceğinin altını çizmek isterim."