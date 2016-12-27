Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Hava Harp Okulu iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin hazırlanan beşinci iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutan ile 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.

Hava Harp Okulu iddianamesi hazır

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı.

İddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutan ile 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.