İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı.
İddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutan ile 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi
Hava Harp Okulu iddianamesi hazır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin hazırlanan beşinci iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutan ile 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.
27 Aralık 2016 Salı 14:41
İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı.