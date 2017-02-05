Hava Harp Okulundan 93 kişi için 15 yıla kadar hapis istemi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarınca hazırlanarak Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında paraşüt eğitimi için Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan ve olay gecesi helikopterle 6 seferde Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakledilen 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile bu öğrencilerin nakilleri konusunda emir veren komutanları Kenan Baştuğ ve Hüseyin Ergezen için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

FETÖ'nün kuruluşu, amacı, yönetim modeli ve darbe teşebbüsüyle örgüt arasındaki bağlantının da anlatıldığı iddianamede, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında, 3. sınıf Harbiyelilere temel paraşüt eğitiminin ilk kez Ankara'da verildiği, Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bu eğitim için İstanbul'dan geldikleri ve darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da Ankara'daki Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığında bulundukları belirtildi.

İddianamede, Kara Harp Okulunun olay gecesi toplanma ve nakil merkezi olarak kullanıldığı, başka bir kurs için okulda bulunan 27 subay adayının Türk Telekom'a, 155 subay adayının ise Genelkurmay Başkanlığına nakledildiği, şüpheliler Kenan Baştuğ ve Hüseyin Ergezen'in de Paraşüt Atlayışı Eğitimi adı altında Ankara'ya getirilen şüpheli öğrencilere, Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakil için toplanıp helikoptere binmeleri konusunda emir verdikleri öne sürüldü.

İddianamede, Kara Harp Okulundan Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına nakillerin güvenlik gerekçesiyle yapılmasının söz konusu olamayacağı, Harp Okulunun herhangi bir saldırıya uğramadığı, içeride bir tane dahi silah patlamadığı ve okulda herhangi bir ölüm veya ateşli silah yaralanmasının olmadığı belirtildi.

Emir yazısı tutuklanan paşadan

Paraşüt eğitimine ilişkin emrin, darbe girişiminin ardından tutuklanan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan tarafından 22 Haziran 2016'da imzalanarak ilgili komutanlıklara gönderildiği ifade edilen iddianamede, Kara Harp Okulunda darbe girişimini planlayıp sevk ve idare eden kişinin Kurmay Başkanı Kurmay Albay İlhami Polat olduğu, Tuğgeneral Kerim Acar, Kurmay Yarbay Sait Tosun, Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon, Kurmay Yarbay Ümit Gençer, Yarbay Atakan Adaşoğlu, Yarbay Ali Tolga Sıçrar ve Binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in de darbede rol oynadıkları iddia edildi.

Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in, Muhafız Alay Komutanlığı marifetiyle TRT'yi ele geçirip "Sıkıyönetim Bildirisi"ni okuttuğu, Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon'un ise Ulus'taki Türk Telekom'un kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, Binbaşı Hasan Hüseyin Eçik ve Kurmay Yarbay Sait Tosun'un da okul komutanını derdest ettikleri, takviye maksadıyla personeli nizamiyelere sevk ettikleri, nizamiyelerin giriş çıkışlarını kontrol altına aldırdıkları ve subay adayı kursiyerleri daha güvenli bölgeye götürme bahanesiyle helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığına gönderilmelerinde etkin rol oynadıkları dile getirildi.

Telefon görüşmeleri

İddianamede, şüphelilerin telefon görüşmelerine de yer verildi. Buna göre, öğrencilerin helikopterle nakli konusunda emri veren komutanlar Kenan Baştuğ ile Hüseyin Ergezen, darbe girişiminin yaşandığı gece birbirleriyle 5 kez telefonla görüştükleri belirtildi.

Kenan Baştuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına müdahale amacıyla Akıncı Üssü'nden havalanan silah yüklü F-16'nın pilotlarından İlken Hazinedar ile darbe gecesi 6 kez telefonla konuştuğu ifade edildi. Kenan Baştuğ ile İlker Hazinedar'ın para alışverişinde bulunduklarına ilişkin MASAK raporları da iddianameye girerken Baştuğ'un, TBMM'yi bombalayan pilot Hüseyin Türk ile de 4 kez telefonla görüştüğüne işaret edildi.

Hüseyin Ergezen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden ekipte bulunan Gökhan Şahin Sönmezateş'ı arayarak bir süre görüştüğü bildirildi.

İddianamede, şüpheli Hüseyin Ergezen'in eşi H. Ergezen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen KPSS soruşturmasının şüphelileri arasında yer aldığına, Ergezen'in kardeşi Y. Ergezen'in daha önce çalıştığı şirketin ortağının, darbeyi Akıncı Hava Üssün'den yönettiği öne sürülen firari Adil Öksüz'in kardeşiyle evli olduğuna dikkat çekildi.

Ergezen'in, 29 Mayıs 2015'de "Hüseyin Ergezen-Kermes parası teşekkür ederiz" işlem açıklamasıyla 670 lira gönderdiği Turgut A, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında şüpheli olarak yer alıyor.

Ergezen'in bin 500 lira gönderdiği TSK mensubu Erdal K'nin 30 işlemle toplam 22 bin 914 lira havale gönderdiği şirketin sahibi Hakan Ç'nin FETÖ/PDY'nin üst kademe yönetici yapılanmasında adı geçtiği iddiasıyla hakkında araştırma talep edilen Naci G. ile ortaklık ilişkisinin bulunduğu tespit edildi.

Evlerinde FETÖ'ye ait yayınlar bulundu

İddianamede, şüpheli öğrencilerden Yasin M'nin hesabına 1 Mart 2016'da 895 lira havale gönderen Veysi T'in, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve KPSS şüphelisi Muhammet Sait Gülen ile para transferi ilişkisinin bulunduğu vurgulandı.

Şüphelilerden Furkan D'nin ikametinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait "Yenilenme Cehdi" adlı kitap ve dijital materyal bulundu. Şüpheli Mustafa G'nin Kayseri'deki evinde de Gülen'in "İrşat Ekseni" kitabı bulundu.

Şüphelilerden Furkan Ç'nin Ankara'daki ikametinde örgüte ait bir gazetenin nüshaları ve ekleri ile örgütün yayınevine ait kitaplar ele geçti. Cihan O'nun evinde de örgütün gazetesi tarafından dağıtılan kitaplar bulundu. Şüpheli Ali T'nin ikametinde yakınlarının örgüte ait gazete ve dergilere abone olduğunu gösteren belgeler tespit edildi.

Şüpheli Yusuf B'nin babası A.B, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmasında şüpheli olarak yer aldı.

Şüpheli Oğuz Kaan Çetinkaya'nın Denizli'deki ikametinde Zaman Gazetesine ait köşe yazıları, "Gençlik Rehberi" ve "Gurbetteki Öğretmen Fetullah Gülen" adlı kitap bulundu.

Muhammet Kaan Ç'nin İstanbul'daki evinde "İnancın gölgesinde" isimli kitap ile örgüte ait yayınlar ele geçti.

1 dolar bulundu

İddianamede, şüpheli Fetullah B'nin hesabına para yatıran Marmara Üniversitesinde görevli S.D'nin, ortağı olduğu şirket aracılığıyla yurt dışında bulunan FETÖ'ye yakın kuruluşlara para aktarıldığı ifade edildi.

Şüpheli Mehmet Reha A'nın amcası O.A'nın Eğirdir Çağlayan Eğitim ve Yurt Hizmetleri AŞ'nin ortağı olduğu, söz konusu firmanın yetkililerinin, kapatılan Özel Yeni Sefa Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Özel Nihat Bey Yükseköğrenim Erkek Öğrenci isimli kurumların faaliyetini yürüttükleri belirlendi.

Şüpheli İsmet K'nin evinde 3, Mehmet G'nin evinde ise 4 adet 1 ABD doları bulundu.

İddianamede şüphelilerin suçlamaları kabul etmediklerine dair beyanlarına da yer verildi.

Muhabir: Serdar Açıl-İsmet Karakaş