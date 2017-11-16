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Hava-İş ile THY arasında maaş farkları zam protokolü

- Hava-İş ile Türk Hava Yolları yönetimi arasında, tüm zam ve enflasyon farklarının ve diğer sosyal yardımların geri ödenmesine ilişkin protokol imzalandı

Hava-İş ile THY arasında maaş farkları zam protokolü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), Türk Hava Yolları (THY) yönetimiyle tüm zam ve enflasyon farklarının ve diğer sosyal yardımların geri ödenmesine ilişkin protokol imzalandığını bildirdi.

Sendikanın resmi internet sitesinden üyelere yönelik yapılan açıklamada, tüm dünyada yaşanan, Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen ekonomik kriz neticesinde Ocak 2017’de üyelerin ortak kararı ile imzalanan protokol gereğince, zamların bir kısmından feragat edildiği, üyelerin iş yerlerine sahip çıkarak, dayanışma örneği sergilediği belirtildi.

Açıklamada, üyelerin desteği ve fedakarlığı ile tasarruf tedbirlerini zaruri hale getiren olumsuz koşulların ve zor günlerin geride kaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sendikamızın davetine icabet ederek, bugün sendikamıza gelen THY yöneticileri ile sendikamız yönetimi arasında, tüm zam ve enflasyon farklarını ve diğer sosyal yardımları sanki hiç vermemişiz gibi, geri ödenmesine ilişkin protokol imzalandı. Aralık ayında alacağınız maaşlarınıza, tüm zam farklarının geriye dönük eksiksiz yatacağının müjdesini sizlerle paylaşırken, ülkemizin bayrak taşıyıcısı, hepimizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları'nın tekrar yükselişinde en büyük katkı payına siz çalışanların sahip olduğunun farkında olarak, yeni protokolün hepimize hayırlı olmasını dileriz."

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