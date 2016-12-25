Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının sayısı artırılacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2016'da 249 olan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu sayısının, 2017 sonuna kadar 330'a çıkarılması hedefleniyor.

Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada; yaşanabilir çevre vizyonu kapsamında başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda, bu yıl itibarıyla 249 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu sayının 2017 sonuna kadar 330'a çıkarılmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin 7 bölgesinde "Hava Kalitesi Ön Değerlendirme" çalışmalarının tamamlandığı ve ölçüm gerektiği tespit edilen lokasyonlarda ölçülmesi gereken kirleticilerin saptandığına dikkat çekildi.

Hava kalitesi izleme faaliyetinin yönetimi için başlatılan İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Samsun, Konya, Adana ve Diyarbakır merkezli 8 Bölgesel Temiz Hava Merkezi'nin (THM) kurulması yönündeki çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Konya, Ankara ve Erzurum merkezli Temiz Hava Merkezlerinin idari yapılanmaları hizmet vermeye başladı. Ayrıca İstanbul, Samsun, İzmir ve Erzurum Temiz Hava Merkezlerine (THM) bağlı illerde hava kalitesi ön değerlendirme ve ilave istasyon kurulumundan oluşan teknik çalışmalar da tamamlandı. Hava kalitesi ön değerlendirme çalışmaları tamamlanan Adana, Konya ve Ankara THM'lere bağlı illerde ise istasyon kurulumları 2017 yılının sonuna kadar bitirilecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunun hava kalitesiyle ilgili bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla izleme sonuçları "http://www.havaizleme.gov.tr" web adresinde yayımlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de ölçüm istasyonlarından elde edilen verilerin analizlerinin yapıldığını vurgulayarak, 81 ilin hava kalitesinin izlendiğinin altını çizdi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Özhaseki, "Bakanlık olarak, hava kirliliği sorunu yaşanan ve yüksek kirlilik potansiyeli olan illerdeki yetkili kurum ve kuruluşlara, tedbirlerin sıklaştırılması yönünde uyarılarda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



