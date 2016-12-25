Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının sayısı artırılacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2016'da 249 olan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu sayısının, 2017 sonuna kadar 330'a çıkarılması hedefleniyor - Hava kalitesi ön değerlendirme çalışmaları tamamlanan Adana, Konya ve Ankara Temiz Hava Merkezlerine bağlı illerde ise istasyon kurulumları 2017 sonuna kadar bitirilecek

Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının sayısı artırılacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2016'da 249 olan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu sayısının, 2017 sonuna kadar 330'a çıkarılması hedefleniyor.

Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada; yaşanabilir çevre vizyonu kapsamında başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda, bu yıl itibarıyla 249 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu sayının 2017 sonuna kadar 330'a çıkarılmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin 7 bölgesinde "Hava Kalitesi Ön Değerlendirme" çalışmalarının tamamlandığı ve ölçüm gerektiği tespit edilen lokasyonlarda ölçülmesi gereken kirleticilerin saptandığına dikkat çekildi.

Hava kalitesi izleme faaliyetinin yönetimi için başlatılan İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Samsun, Konya, Adana ve Diyarbakır merkezli 8 Bölgesel Temiz Hava Merkezi'nin (THM) kurulması yönündeki çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Konya, Ankara ve Erzurum merkezli Temiz Hava Merkezlerinin idari yapılanmaları hizmet vermeye başladı. Ayrıca İstanbul, Samsun, İzmir ve Erzurum Temiz Hava Merkezlerine (THM) bağlı illerde hava kalitesi ön değerlendirme ve ilave istasyon kurulumundan oluşan teknik çalışmalar da tamamlandı. Hava kalitesi ön değerlendirme çalışmaları tamamlanan Adana, Konya ve Ankara THM'lere bağlı illerde ise istasyon kurulumları 2017 yılının sonuna kadar bitirilecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunun hava kalitesiyle ilgili bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla izleme sonuçları "http://www.havaizleme.gov.tr" web adresinde yayımlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de ölçüm istasyonlarından elde edilen verilerin analizlerinin yapıldığını vurgulayarak, 81 ilin hava kalitesinin izlendiğinin altını çizdi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Özhaseki, "Bakanlık olarak, hava kirliliği sorunu yaşanan ve yüksek kirlilik potansiyeli olan illerdeki yetkili kurum ve kuruluşlara, tedbirlerin sıklaştırılması yönünde uyarılarda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
81 IlAnaliz SonuçlarıÇevre Ve Şehircilik Bakanı ÖzhasekiHava Kalitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.