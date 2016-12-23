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Hava Kirliliği ile Savaş Haftası

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "Ülkemizde uzun ve sert kış koşulları sonucu, çoğu kent merkezinde evsel ısınma amacıyla kullanılan yakıt miktarının fazla olması ve bu yakıtların daha çok bireysel yakma sistemlerinde yakılması hava kirliliğine neden olmaktadır"

Hava Kirliliği ile Savaş Haftası

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde uzun ve sert kış koşulları sonucu, çoğu kent merkezinde evsel ısınma amacıyla kullanılan yakıt miktarının fazla olması ve bu yakıtların daha çok bireysel yakma sistemlerinde yakılması hava kirliliğine neden olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki, Hava Kirliliği ile Savaş Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hava kirliliğine dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlığın yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Halk sağlığı üzerine doğrudan etkisi bulunan havanın kirlilik durumunun takibi ve iyileştirilmesi çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çeşitli yasal düzenlemelerle yürütüldüğünü belirten Özhaseki, "Ülkemizde uzun ve sert kış koşulları sonucu, çoğu kent merkezinde evsel ısınma amacıyla kullanılan yakıt miktarının fazla olması ve bu yakıtların daha çok bireysel yakma sistemlerinde yakılması hava kirliliğine neden olmaktadır." görüşünü aktardı.

Özellikle kış aylarında ısınmadan kaynaklı gerçekleşen hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kentlere kalorisi düşük ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür girişinin tamamen engellenmesi için denetimler yapıldığını ifade eden Özhaseki, ayrıca kül ve kükürt içeriği daha düşük, yüksek kalorili kaliteli kömür dağıtımının sağlandığını ve kalorifer ateşçilerine yönelik eğitimler düzenlendiğini bildirdi.

Ayrıca hava kirliliğinin kontrolüne yönelik kış boyunca illerin hava kalitesi durumlarının "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"ndan elde edilen veriler ışığında Bakanlıkça takip edildiğine işaret eden Özhaseki, tüm kurumlarca tedbirlerin sıklaştırılması yönünde il müdürlüklerinin uyarıldığını anımsattı.

2005'te 36 istasyon ile başlayan hava kalitesi izleme ağını 81 il merkezine ve 229 istasyona genişlettiklerini belirten Özhaseki, hava kalitesi ölçüm sonuçları ve hava kalitesi indeksinin internet adresinde ve LED ekranlar aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulduğunu da kaydetti.

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