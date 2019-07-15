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Hava kirliliği yumurta rezervlerini azaltıyor

Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin Viyana’da düzenlediği 2019 yıllık toplantısında, çevresel hava kirleticilerine maruz kalındığında, kadınların yumurtalık rezervinin azaldığına dikkat çekildi.

Hava kirliliği yumurta rezervlerini azaltıyor
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Viyana’da düzenlenen toplantıda Araştırmacılar, kadının hastane hormon ölçümlerini, Google Maps’i kullanarak coğrafikonum verileriyle birlikte, bölgesel yetkililerden azot dioksit ve partikülmadde seviyeleri hakkındaki gerçek zamanlı çevresel verilerle ilişkilendirmekiçin 'büyük veri' yaklaşımı kullandıklarını belirttiler. Çalışmalarında yüksekmiktarda hava kirletici ile ilişkili bir alanda yaşamanın, yumurtalık rezerviniiki ya da üç katına kadar ciddi oranda azalttığına dikkat çektiler.
 
Kirli havanın ve çevrenin üreme sağlığı üzerindeki etkilerini konuştuğumuz ÇevreHastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Hürkan Akyol olumsuz çevresel faktörler hakkında bilgi verdi. Havakirliğinin birçok sağlık sorununa yol açtığını söyleyen Op. Dr. Hürkan Akyol şöyle konuştu: Hava kirliliği,küresel olarak ölümlere ve hastalıklara yol açan kaçınılabilir temelnedenlerden birisidir. Üreme sağlığını da olumsuz etkilemenin yanı sıra, düşükdoğum ağırlığı ve erken doğum gibi doğuma ilişkin süreçleri de olumsuzetkilemektedir. Hava kirleticileri arasında, havaiçerisinde asılı olarak bulunan katı ve sıvı parçacıkların karışımından oluşan,yaygın bir hava kirleticileri olan Partiküler maddeler, renksiz, alev-almaz vekeskin bir kokusu olan gaz Kükürt dioksit, havanın içerisinde ne zaman bir şeyyansa oluşan azot oksitleri, Ozon, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olanhavadan biraz daha hafif karbon monoksit, oda sıcaklığında kolaylıklabuharlaşabilen organik kimyasallardan Uçucu Organik Bileşkeler sayılabilir. Ev temizliğinde kullanılan mobilyacilası, çok amaçlı temizleyiciler, halı şampuanları, oda spreyleri, banyo vetuvalet temizliğinde kullanılan deterjanlar üreme sağlığına zarar verebilir. Buürünleri kullanırken eldiven kullanılması ve temizlenen mekânların iyihavalandırılması gerekir. Bunların yanı sıra aktif içici ya da pasif içiciolursa olsun” dedi.

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