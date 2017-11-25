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Hava kompresöründe esrar sevkiyatı

- Kayseri'de bir otomobildeki hava kompresöründe 11 kilo 580 gram toz esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı

Hava kompresöründe esrar sevkiyatı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hava kompresöründe 11 kilo 580 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya karayolunda durdurdukları 21 BT 818 plakalı otomobilde arama yaptı.

Aramada, narkotik köpeklerinin araçta bulunan hava kompresörüne tepki vermesi üzerine otomobil emniyete götürüldü.

Burada kesilen hava kompresörünün içerisinde, 22 parça şeklinde zulalanmış 11 kilo 580 gram toz esrar bulundu.

Otomobilde bulunan S.A. (30) ve S.D. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Hava KompresörüKayseriUyuşturucu
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