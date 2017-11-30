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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki...

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki askeri, askeri-teknik ve eğitim konularının geliştirilmesinin müzakere edildiği, hava kuvvetleri arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun ele alındığı belirtildi.

İki ülke arasındaki askeri iş birliğinin daha geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, uzmanların karşılıklı ziyaretlerinin ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatların sayının artırılmasının müzakere edildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Savunma BakanlığıHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KüçükakyüzZakir Hasanov
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