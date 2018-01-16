Hava savunmaya

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Yeni nesil hava savunma top sistemleri ve bu sistemlerle kullanılacak parçacıklı akıllı mühimmatlarda seri üretime geçildi.

Türkiye için kritik öneme sahip hava savunma sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu alandaki ihtiyaçlarının milli çözümlerle karşılanmasına yönelik çabalarda önemli bir adım daha atıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN arasında imzalanan kısa menzilli ve alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesi doğrultusunda, Ateş İdare Cihazı (AİC) ve parçacıklı mühimmat seri üretimiyle 35 milimetre Çekili Top Modernizasyonu çalışmaları başladı.

Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin (KORKUT) yanı sıra geliştirilme süreci başarıyla tamamlanan söz konusu ürünler, Türk savunma sanayisinin bu alanda aldığı mesafeyi göstermesi açısından önem taşıyor.

KORKUT Projesi ile TSK'nın hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla parçacıklı mühimmatları da kullanabilen yeni namlulu hava savunma sistemleriyle güçlendirilecek.



KORKUT, bir sistem olarak Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve Silah Sistemi Aracı'ndan (SSA) oluşuyor. KKA, 3 boyutlu arama radarıyla hedef tespit ve takibini gerçekleştiriyor. Ayrıca yerel hava resmini oluşturuyor ve tehditleri değerlendirerek, SSA'lara hedef ataması yapıyor. SSA ise hedefi, atış kontrol radarı ya da elektro-optik algılayıcılarla takip ederek, 2 adet 35 milimetrelik topuyla ateş altına alıyor. Bu toplar, 35 milimetre parçacıklı mühimmat kullanıyor. Sistem, KKA üzerinden, üst düzey komuta-kontrol sistemleriyle entegre şekilde de çalışabiliyor.

Gerek SSA gerekse KKA, FNSS şirketinin; komuta kontrol, büyük ölçekli mobil radar, topçu ateş destek, kundağı motorlu topçu ve füze sistemlerini taşımak üzere özel olarak geliştirdiği paletli taşıyıcı platformu ZMA 30 üzerinde şekillendirildi.

- Katmanlı hava savunması

Seri üretimi yapılacak AİC, ​​​​35 milimetre çekili hava savunma toplarının yanı sıra HİSAR Projesi kapsamında geliştirilmekte olan Füze Fırlatma Sistemi'nin de atış ve komuta kontrolünü üstlenecek.

AİC üzerinde 3 boyutlu arama radarı, takip radarı ve elektro-optik algılayıcı sistemi bulunuyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem hedefin tespit edilmesi, dost/bilinmeyen teşhisinin yapılması, takibe alınması ve etkisiz hale getirilmesi için gerekli tüm fonksiyonları yalnızca kendi alt sistemlerini kullanarak gerçekleştirebiliyor.

AİC, kendisine bağlı namlulu silahlar ve füze sistemiyle katmanlı bir hava savunma yapısı oluşturacak.

Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi'ne entegre edilecek AİC, diğer hava savunma unsurlarıyla koordinasyon içinde görev yapacak.

- Çekili toplara yeni yetenek

​​ASELSAN, 35 milimetre Çekili Top Modernizasyonu ile TSK envanterinde bulunan toplara, hava tehditlerine karşı etkinliğin istenilen düzeye çıkarılmasında önemli rol oynayan parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandıracak.



Toplarda bulunan alt sistemler, güncel teknolojiye uygun yeni sistemlerle değiştirilecek ve ihtiyaç duyulan mekanik iyileştirmelerle etkin bir hava savunma silahı ortaya çıkarılacak.



- Parçacıklı mühimmat etkinliği artıracak

35 mm parçacıklı mühimmat ise sözleşme kapsamında üretilecek hava savunma sistemlerinin etkinliğini önemli ölçüde artırıyor. Ürün, özellikle düşük birim önleme maliyetiyle ön plana çıkıyor.

Yürütülen projeler kapsamında dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye Türkiye de sahip olurken, söz konusu yetenek TSK'nın farklı unsurlarına yaygınlaştırılacak.

​​​​Günümüzde sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması ihtiyacı, yeni nesil "programlanabilir parçacıklı mühimmat" kullanımını gündeme getirdi.

Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içinde bırakılmasına dayalı söz konusu mühimmat konsepti, klasik mühimmat tipleriyle etkinlik sağlanamayan birçok hava tehdidine karşı maliyet etkin hava savunma çözümü sağlıyor.

Söz konusu sistemler, kritik tesislerle sabit askeri birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirecek.

- Füze sistemlerinde milli çözüm arayışları

Öte yandan, HİSAR-A ve HİSAR-O füze sistemlerinin devam eden geliştirme çalışmalarının başarıyla tamamlanmasıyla hava savunma şemsiyesinin önemli iki katmanında daha milli çözümler üretilmiş olacak.



Bunların yanı sıra uzun menzilli bölge hava ve füze savunmasına yönelik Türk savunma sanayisinde özgün ve milli bir çözümün üretilmesi için çalışmalar sürüyor.

