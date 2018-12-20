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Hava sıcaklıkları artıyor

- Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı bildirildi

Hava sıcaklıkları artıyor
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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