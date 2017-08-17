Hava tahminlerini tutturma oranı yüzde 90'ı geçti

DİYARBAKIR (AA) - Ahmet Kaplan - Türkiye'de son 15 yılda meteoroloji alanında teknolojik alt yapıya yapılan yatırımlar sayesinde hava tahminlerinin tutarlılık oranı yüzde 90'ların üstüne çıktı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle 2000'li yılların başından itibaren meteorolojide teknik alt yapının gelişmeye başladığını söyledi.

Son yıllarda alt yapıda yapılan yatırımlara değinen Bozkurt, 2000'li yılların başında otomatik gözlem istasyonu sayısının 20'lerden yaklaşık bin 600'e çıktığını, bunların hem il ve ilçe merkezleri hem de kırsal alanlarda kurulduğunu belirtti.

Bozkurt, "Radar hiç yokken şu anda 16 radar istasyonumuz hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar bu sayının 20'yi bulması ve Türkiye'deki bütün alanları kapsaması planlanmakta." dedi.

Alt yapının gelişmesiyle hava tahmin tutarlık oranlarının yükseldiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"2000'li yılların başında yüzde 70 seviyesindeki hava tahmin tutarlıklarımız, şu an yüzde 90'nın üstüne çıkmış durumda. Bu da tabi uzman personelin yetişmesi, teknolojik alt yapının yenilenmesi sayesinde. Biz tahminden çok artık veri üretir şekle geldik. Özellikle meteorolojik açıdan deniz yüzeyindeki meteorolojik parametreler çok önemli. Bu alanda yine 2000'li yılların başında hiç otomatik deniz gözlem istasyonu bulunmazken şu an için yaklaşık 85 istasyon mevcut. Özellikle son dönemde denizden aldığımız veriler artmış oldu. Bizim tahmin tutarlıklarımızı etkilemiş oldu."

"Tahmin konusunda dünyada ilk 10'da"

Tahminlerin birer öngörü olduğunu, bunun için ise gözlem yapılması gerektiğini aktaran Bozkurt, tahmin yaparken uydu, radar, yer ve balonla yapılan yüksek atmosfer gözlemleri ile sayısal modellerden faydalandıklarını kaydetti.

Dünya üzerindeki yaklaşık 50 bin noktadan veri geldiğini ve analiz ettikleri bu veriler sonucunda hava tahminlerini oluşturduklarını anlatan Bozkurt, çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli tahminler yaptıklarını, özellikle 3 saate kadar olan hava tahminlerinin tutma oranının çok yüksek, yüzde 95-100 olduğunu vurguladı.

Kısa vadeli olan 1-3 gün arası tahminlerinin tutma oranının yüzde 90'nın üstünde olduğunu dile getiren Bozkurt, vade uzadıkça bu tutma oranının da düşmeye başladığını anlattı.

Tahminlerinin dünya standartlarında olduğuna işaret eden Bozkurt, "Tahmin konusunda dünyada ilk 10'da, bölgemizde ise birinci sıradayız. Teknolojik alt yapının gelişmesi, uzman personelin yetişmesi neticesinde hava tahmin tutarlıklarımız neredeyse tahminden çok bilgi seviyesine gelmiş durumdayız." diye konuştu.