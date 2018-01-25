İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Kargoda bu yıl 82. noktayı da açtık. Geçen sene 55-56 noktadayken bu yıl bunu 82'ye getirerek kargoda da dünyada ilk beşe girme hedefini koymuş bir şirketiz." dedi.

THY, İbn Haldun Üniversitesi ve Airbus iş birliğiyle düzenlenen "Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı", THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

İlker Aycı, toplantıda yaptığı konuşmada, İbn Haldun gibi medeniyet ve düşünce dünyasına ışık tutmuş ilim adamının ismiyle açılan üniversite ile Airbus arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

THY’nin geleceğinin teminat altında olması için insan kaynağı yetkinliğinin sağlanması ve çalışanların kariyer yollarının açılması adına vereceği eğitimlerden dolayı İbn Haldun Üniversitesi’ne teşekkür eden Aycı, Airbus’un da THY'nin en önemli iş ortaklarından biri olduğunu anımsattı.

Aycı, THY’nin yeni uçaklarla ve teknolojilerle donanmasında bu firmanın çok desteği bulunduğunu ifade ederek, "THY’nin son 15 yıldaki bu büyümesi, gelişmesi ve şahlanışına verdikleri destekten dolayı Airbus firmasına teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

- "Afrika’da 52. nokta geliyor"

İlker Aycı, THY’nin, yolcunun yanı sıra kargo taşımacılığında da önemli adımlar attığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kargoda bu yıl 82. noktayı da açtık. Geçen sene 55-56 noktadayken bu yıl bunu 82'ye getirerek kargoda da dünyada ilk beşe girme hedefini koymuş bir şirketiz. Yolcu taşımacılığı konusunda az evvel İrfan hocam meseleleri o kadar güzel özetledi ki, bugün, Afrika’da 51. noktayı açtık. Şimdi Afrika’da 52. nokta geliyor. Freetown'u (Sierra Leone) çok yakın bir zamanda inşallah açacağız. Freetown ile birlikte 52. noktayı da inşallah Afrika’da açmış olacağız. Afrika’da büyümeye devam, Afrika’da ufkumuza devam."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği kabulünde kendilerine bir hedefi gösterdiğini belirten Aycı, Erdoğan’ın kabulde kendilerine; "Hem filomuzu geliştirerek, dünyada en büyük filoya sahip olan havayolu konumuna geleceksiniz hem de dünyanın en ücra köşelerine bile uçacaksınız" dediğini, bu hedefin çok önemli bir vizyon olduğunu söyledi.

Aycı, THY’nin değerli çalışanlarının konulan hedefi başaracaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Bu hedefi kaliteli insan kaynağı olmadan başaramayacaklarını dile getiren Aycı, insan kaynaklarını artırmak için eğitime çok ihtiyaçları olduğunu anlattı.

İbn Haldun Üniversitesi’nin diğer markalarla iyi bir yere geleceğini aktaran Aycı, üniversitenin bunu başarabilecek ufka ve mütevelli heyetine sahip olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, THY’nin genç çalışanların verdiği görüntüden çok büyük memnuniyet duyduğunu, bunu güzel sözlerle ifade ettiğini aktaran Aycı, "Biz gençlere buralar emanet edildiyse biz de yeni genç arkadaşları yetiştirip onlara buraları emanet etmeliyiz." dedi.

Aycı, Airbus ve İbn Haldun Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlediklerini yüksek lisans programından gençlerin başarıyla mezun olduğunu hep birlikte göreceklerini kaydetti.

Bu arada, toplantının konusu olan yüksek lisans programının isminin sadece İngilizce olarak ekranda yazıldığını gören Aycı, gelecekteki programlarda ekranda Türkçesinin de yer alması gerektiğini söyledi.

Aycı, Türkçe'nin de çok değerli bir dil olduğunu, bu dilin dünyada yayılmasında THY’nin de bir misyonunun bulunduğunu ifade ederek, "Yeni uçaklarımızı tasarlarken bir tarafına 'Turkish Airlines' yazarken diğer tarafına da inşallah 'Türk Hava Yolları' yazmanın faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah bunu Yönetim Kurulumuz ile tartışır, karara bağlarsak belki onu da yapmış oluruz." şeklinde konuştu.

- "THY ve Airbus gibi iki büyük markayla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de Türkiye’nin iki uluslararası markası bulunduğunu bunlardan birinin "Recep Tayyip Erdoğan" diğerinin ise "THY" olduğunu belirtti.

Gündüz, istikbali göklerde arayan ve göklere doğru yükselen THY ile istikbali köklerde arayan, bunun derinliğine inmeye çalışan İbn Haldun Üniversitesi’nin iş birliğinde yüksek lisans programı düzenlediklerini ifade etti.

THY ve Airbus gibi iki büyük markayla iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Gündüz, "Özellikle taşımacılık sektörünün kaliteli insan gücüne olan ihtiyacını düşünerek, böyle bir iş birliği ortaya çıkmış. Bu iş birliğinin çok daha verimli olarak geleceğe doğru tırmanacağını düşünüyorum. Öbür taraftan şampiyon olmak kolay da şampiyon kalmak zordur. THY, başından bugüne bir yükseliş trendini yakalamış ama bunun sürdürülebilir ve devamlı olması lazım. İşte bu tür programlar, sürekli gelişmeyi devam ettirmek ve şampiyonluğu kalıcı hale getirmenin en büyük göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Gündüz, THY’nin yolcu taşıma dışından kargoya da önem vermesini önemsediklerini ifade etti.

THY’nin seferleri sayesinde Uganda'nın Entebbe kentinde artık Türkiye’de üretilen şekerleme, ayakkabı, elbise, beyaz eşya, tekstil ve inşaat malzemelerinin satıldığını ifade ederek, "Entebbe, artık Mahmutpaşa gibi olmuş. Bu imkanları tanıyan THY’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu, Türkiye'nin büyümesidir. Gidemediğimiz yer sizin değildir." şeklinde konuştu.