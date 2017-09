İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Havayolu şirketleri müşterilerine sunduğu hizmetlere her geçen gün yenilerini eklerken, göklerde "5 yıldızlı" seyahatin ücreti 22 bin dolardan başlıyor.

AA muhabirinin Dünya Havalimanları Konseyinin (ACI) 2015 yılı verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyada bir yılda uçakla seyahat edenlerin sayısı 7,2 milyara ulaştı.

Bu milyarlık yolcu sayısından yüksek pay almaya çalışan hava yolu şirketleri de rekabeti 5 yıldıza taşıdı. Şirketler müşterilerine sunduğu konforda sınırları zorlayarak, artık havada seyahatte ev ortamını aratmıyor.

Bu kapsamda önceden talepleri alarak yolcusunun yemeğini uçuş esnasında pişirip taze servis eden havayolu şirketleri de var, seyahat esnasında misafirlerine özel banyodan faydalanma imkanı sunup havada duş almalarını sağlayan da.





- Yolcular havada banyo yapabiliyor





Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu şirketi Etihad Airways, A380 uçaklarında yer alan "The Residence"da 22 bin dolardan başlayan fiyatlarla oturma odası, ayrı yatak odası ve banyosu ile müşterilerine üç odalı süit hizmeti sunuyor.

Şirketin A380 uçakları 9 adet First Apartment'ta geniş deri koltuğu, açıldığında 2 metre boyunda yatağa dönüşebilen sediri ile yaklaşık 4 metrekarelik yaşam alanı sunuyor.

Etihad'ın Boeing 787 filosunda bulunan First Suite kabinler ise açıldığında 2 metre boyunda bir yatağa dönüşebilen koltuğu, geniş yemek masası, kişisel gardırobu ve özel kapıları ile yolculara en üst seviyede mahremiyet imkanı sağlıyor.

Etihad'ın halihazırda hizmet veren 235 "uçan şefi", first classta seyahat eden konuklara à la carte yemek deneyimi yaşatabilmek adına gastronomi alanındaki tecrübelerini kullanıyor. Söz konusu havayolunun 495 kişilik yeme-içme müdürü ekibi ise business classta seyahat eden konuklarına à la carte menüler için öneriler sunuyor.

Şirketin çocuklar için özel olarak geliştirdiği Etihad Explorers markası genç misafirlere "Uçan Dadı" kitleri ve "Etihad Explorers" aktivite paketiyle eğlenceli bir uçuş deneyimi yaşatıyor. 2013 Ekim'den bu yana uzun mesafe uçuşlarında verilen Uçan Dadı hizmeti, çocuklu misafirlere daha konforlu bir seyahat hizmeti sağlıyor.

Yeni Uçan Dadı kiti, içerisindeki origami, illüzyon ve yüz boyama setleri ve çocuklara özel "Uçan Dadı Onay" damgası ile uçuş boyunca dadı ve çocuk arasındaki etkileşimi geliştirici etkinlikler sunuyor. Öte yandan çocukların ve ebeveynlerin iyi bir uçuş deneyimi yaşaması için çalışmalarını sürdüren Etihad Airways, minik misafirleri için sağlıklı seçenekler içeren çocuk menüsüne de sahip.





- Yorganı kendinden olan yatak imkanı





Qatar Airways ise first classta ünlü şeflerin yemekleri, BRICS hediye seti, uyku tulumları ve terlik hizmeti sunuyor.

Yolcularına geniş bir eşya depolama seçeneği, tamamen uzanıp yatabilecekleri Frette marka çarşaf ve yorganı içerisinde barındıran bir yatak sağlayan Qatar Airways, isteğe bağlı menü hizmeti ile yolcularına arzu ettikleri saatte tatlı veya tuzlu lezzetleri tatma imkanı veriyor.

Söz konusu şirket, küçük misafirleri için peluş bebek oyuncakları Elefun ve Bay Patates Kafa, Clue Junior, Guess Who, Monopoly Here & Now World Edition, büyük çocuklar için de The Game of Life gibi klasik seçenekleri sunuyor. Havayolu şirketi tarafından özel olarak hazırlanan çocuk yemeklerinde, yeni Pictureka veya Monopoly tasarımlı yemek kapları bulunmakta.

First ve business class uçan yolcular, seyahatlerinden 14 gün öncesinde, önceden yemek menülerini seçebiliyor. Qatar Airways, premium yolcularının Doha'dan yapacakları uzun uçuşlarda özelleştirilmiş bir yemek deneyimi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla özel bir servise başlayarak onlara daha fazla seçenek sunuyor.





- Lavabolar, canlı çiçeklerle gökyüzünde de yeşillendi





Türk Hava Yolları (THY) da Business Class yolcularına dünyanın en kaliteli ses ve görüntü sistemleri üreticilerinden Denon ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, kıtalar arası tüm business sınıfı uçuşlarda bu markanın kulaklıklarını sunuyor. Yolcular, dış sesi yüzde 99 kesme özelliğine sahip kulaklıklar sayesinde, uzun süren yolculuklarda ortamdaki mevcut sesten neredeyse hiç etkilenmiyor. Aynı zamanda, kişisel yolcu ekranı bulunmayan ve 2 saatin üzerinde olan tüm uçuşlarda business sınıfı yolculara özel tablet bilgisayar takdim ediliyor.

Business sınıfı yolcularının uçak içerisindeki ihtiyaçları için seyahat setleri ikram eden THY, bu seyahat setlerini geliştirmek için dünyaca ünlü tasarım devleri Furla, Bentley ve Cerruti markaları ile iş birliği yaptı.

Uçuş sonrası kullanımlar için de yolculara fonksiyonel bir tercih sunan seyahat setlerinde; çift yönlü baskıya sahip göz bandı, kauçuk tabanlı tüp çorap, tarak/fırça, sünger kulaklıklar, bir diş seti ve yine bazı kozmetik ürünler bulunuyor.

Uzun uçuşlarda yolcularına ev konforu vadeden şirket, misafirlerine koltuğa tamamen uyarlanabilen boyutlarda yumuşak saten kumaşlı yorgan, baş ve boynu rahatlatan uyku yastığı, visko dolumlu bel yastığı ve yüzde 100 pamuklu özel kapitone kumaşlı terliklerden oluşan "Bohça" adlı bir paket sunuyor.

Şirket, müşteri memnuniyeti için tüm geniş gövde uçuşların business sınıfı lavabolarını Molton Brown ürünleriyle birlikte canlı çiçek konsepti ile yeniden tasarladı. Proje kapsamında lavabolara canlı çiçek ve yeşil bitkiler yerleştiren THY, yolcuların kendilerini gökyüzünde çiçek bahçesindeymiş gibi hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

THY, B777 ve A330 tipi uçaklarda sunduğu ücretsiz Wi-Fi ve Canlı TV hizmetlerine ek olarak eXPhone ile mobil cihazlardan konuşma hariç güvenli bir şekilde internet erişimi ile e-posta kontrolü, sosyal medya hesap güncellemeleri ve sms alışverişinin ile mobil mesajlaşmaya imkan sağlıyor.

-"Yolcular, uçuş boyunca ücretsiz Wi-Fi bağlantısı ile sosyalleşmeye devam edebiliyor"





Emirates Havayolu Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Bölge Müdürü Bahar Birinci, yolcu talep ve görüşlerine göre geliştirdikleri uçak ürün ve hizmetlerine her sene bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yolcuların Emirates hizmetlerini evlerinden çıktıkları anda almaya başladığını belirten Birinci, "Lüks segmentte first class ya da business class hizmeti alacak olan yolcularımız ücretsiz özel şoför hizmetimiz ile Emirates'in dünya çapındaki lounge'larında dinlenmek üzere yola çıkıyorlar." dedi.

Birinci, yolcuların yatağa dönüşebilen koltuklarında, 23 inç'lik kişisel ekranlarındaki 2 bin 500'ün üzerinde kanala sahip uçak içi eğlence sistemi "ice" ile en yeni ve en iyi filmleri, kaçırmak istemedikleri TV programlarını izleyip, radyo ya da müzik arşivinden diledikleri şarkıları dinleyebildiğini ve oyun oynayabildiğini dile getirdi.

Yolcuların uçuş boyunca ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sayesinde sosyalleşmeye devam edebildiğine dikkati çeken Birinci, yolcuların özel yat kabinlerinden ilham alarak yenilenen A380 Uçak İçi Dinlenme Salonunda dünyanın en kaliteli içeceklerini içebildiklerini belirterek, "Emirates'in 26 yolcuyu ağırlayabilen uçak içi dinlenme salonu 40 bin fit yükseklikteki en popüler sosyalleşme merkezi durumunda." ifadelerini kullandı.

Birinci, tüm Emirates yolcularının daha uçaktan inmeden gidecekleri ülkenin kültüründe yer alan yemekleri keşfedebildiğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca yemeklerinin yanında alkollü içecekler arasında istedikleri seçimleri yapabiliyorlar. First Class yolcularımız ise özel süitlerinde yolculukları boyunca kişisel mini barlarından istedikleri içecekleri tadarken, A380 ile seyahatlerinde Emirates'in ünlü uçak içi duş ve spasının keyfini çıkabiliyorlar. Ayrıca duş spamızda bulunan, ödüllü İrlanda markası VOYA'nın organik deniz yosunu cilt bakım ürün serisi ve koltuklarda bulunan özel Bulgari seyahat kitleri ile yolculara lüks cilt bakımı ürünleri sunuyoruz.

Yolcuların rahatlığı içi özel tasarlanmış Hydra Active Microcapsule kıyafetlerimiz ve suni koyun postu battaniyelerimizle, uykuya dalarken ve uçuş sırasındaki konforlarını da düşünüyoruz. Kasım ayı itibari ile yolcularımız, Emirates'in yeni 777'lerinde uçuş deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyan daha büyük yenilikler ile tanışacak. Filomuzdaki Boeing 777-300ER uçaklarında yer alacak yeni first class kabinde, 8 yerine 6 adet özel süit bulunacak. Business classta bin 624 dolardan başlayan, first classta 7 bin 787 dolara varan ücretlerimiz ile yolcularımız bu hizmetlerimizden faydalanabiliyor."





-"Uçak içinde yolculara 3 ayrı ana menü sunuyoruz"





Singapur Havayolları Türkiye Pazarlama ve Hizmetler Sorumlusu Derya Gerçeker ise süit ve first class yolcuları için Singapur'da sadece kendilerinin kullanabileceği özel havalimanı girişi, personel eşliğinde gidilen kapalı özel pasaport işlem salonu, Singapur Changi Havalimanı'na inişlerinde özel bagaj arabasında kendilerini bant başında bekleyen porter hizmeti, Singapur'da ve birçok şehirde (Sidney, Manila ve Bangkok) son derece lüks olarak donatılmış SilverKris Lounge'da dinlenme imkanı sunduklarını söyledi.

Uçak içinde yolculara 3 ayrı ana menü de sunduklarını aktaran Gerçeker, uçuşlarında dünyaca ünlü uzmanlar tarafından seçilmiş alkollü içki seçenekleri, uçakta sadece müşterinin kendisine özel pişirilecek olan "Book The Cook Menu" seçeneği de olduğu bilgisini verdi.

Gerçeker, yolcuların sadece "Book The Cook" hizmeti için uçuştan 24 saat önce taleplerini rezervasyon ekiplerine iletmeleri gerektiğini dile getirdi.