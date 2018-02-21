Havadaki renkli buluşmaya geri sayım

ANKARA (AA) - Ticari ve askeri havacılık sektörünün global ve bölgesel oyuncuları, Antalya'da gerçekleştirilecek Eurasia Airshow buluşmasına hazırlanıyor.

Türkiye’nin şova dayalı ilk uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 25-29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Etkinliğin organizatörü Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt ve Eurasia Airshow Üst Yöneticisi (CEO) Ferhat Yenibertiz, düzenledikleri basın toplantısında fuara ilişkin bilgiler verdi.

Kurt, organizasyonda, ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketlerinin global markalarıyla boy göstereceğini söyledi.

Etkinliğin, Türk havacılık sanayisinin askeri ve sivil havacılıkta bölge ve dünya pazarına entegre olabilmesi açısında önemli bir alan açacağını dile getiren Kurt, bu konuda 2 yılı aşkın zamandır çalıştıklarını ifade etti.

Kurt, başarılarını ölçmek için kendilerine Dubai Airshow'u referans aldıklarını belirterek, "Hedefimiz bu etkinliği Antalya'da 3. kez yaptığımızda Dubai'nin rakamlarını geçebilmek. Dubai Airshow son olarak 66 bin ziyaretçi almış, 167 uçak sergilemiş, bin 200 medya temsilcisi ağırlamış, bin 100 katılımcısı olmuş. Başarılıyız diyebilmemiz için Dubai Airshow'un rakamlarını geçmemiz lazım." dedi.

Yabancı katılımının organizasyon için kritik önemde olduğunu vurgulayan Kurt, Rusya, İran, İngiltere, Ukrayna, Katar ve Pakistan gibi ülkelerin milli katılım sağlayacağını, bunlara yeni ülkeler eklenebileceğini söyledi.

Delegasyon açısından 100'ü aşkın bayrağı etkinlikte görmeyi beklediklerini ifade eden Kurt, fuarın başarısı için uluslararası katılımın yüzde 35-40 düzeyinde seyretmesi gerektiğini, nihai olarak bu oranlara ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Kurt, etkinlik başarılı olduğu sürece gelenlerin Türkiye'ye bilgi birikimi bırakacaklarına işaret ederek, "Burada Şampiyonlar Ligi gibi bir lig oluşturmaya çalıştırıyoruz. Bu ligin seviyesi ne kadar yüksek olursa bırakacakları etkide fazla olacak. G20'den sonra büyüklüğü, katılımcısı ve bırakacakları itibarıyla en büyük organizasyon olacak. Alan itibarıyla da Türkiye'nin en büyük fuarı. 300 bin metrekare alanda fuar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kurt, etkinliğe Türkiye'den katılacak firma sayısının 150 civarında olduğunu kaydetti.

- "Sergileme için ilave alan talep ettik"

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Yenibertiz de etkinlik için 11 ülkede 600 civarında görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlik için zirve seviyesinde güvenlik uygulanacağını anlatan Yenibertiz, "Airshow"a 4-5 ülke devlet başkanının katılmasının beklendiğini ifade etti.

Yenibertiz, statik alanda sergilenecek uçaklar için detaylı bir planlama yaptıklarını, uçak sayısını da dikkate alarak ilave alan talep ettiklerini belirtti.

Ferhat Yenibertiz, etkinlikte, çocukların ve gençlerin bugüne kadar sanal ortamda gördüğü uçakları görme, imkanlar dahilinde kokpitine kadar girme şansı bulacaklarına işaret ederek, "Havacılıkla ilgili hayaller kurabilecekler. Bu deneyimin gençler ve çocuklar için karar günü oluşturacağına inanıyoruz." dedi.

- F35 için görüşmeler sürüyor

Etkinliğe, havayolu şirketleri, motor üreticileri, parça tedarikçileri, kargo tedarik zinciri oyuncuları, askeri platform üreticilerinin aralarında bulunduğu havacılık ekosistemi bileşenleri katılacak.

Eurasia Airshow için 500'den fazla katılımcı, 100'den fazla askeri ve sivil uçak, 100'den fazla ülkeden 150'den fazla askeri delegasyon, 20 binden fazla uluslararası profesyonel ziyaretçi, toplamda 100 bin ziyaretçi katılımına göre planlama yapılıyor.

Türkiye ve dünyanın önde gelen akrobasi takım ve pilotlarının da performanslarını sergileyeceği 100 civarında gösteri gerçekleştirilecek.

Şehir dışında gelen havacılık ve öğrenci kulüplerine ticari günlerde de etkinliği ücretsiz izleme imkanı sağlanacak.

Kadın havacıların katılımıyla 26 Nisan'da, havayolu şirketlerinin üst yöneticilerinin katılımıyla 27 Nisan'da özel konferans ve oturumlar düzenlenecek.

Eurasia Airshow'a ilişkin en fazla merak edilen konulardan birini F35 uçağının etkinliğe katılıp katılmayacağı oluşturuyor. Bu konuda son uçak teslimatı yapılan İtalya ile görüşmeler yürütülüyor. Türkiye'deki ilgili makamlar İtalya'daki muhatapları ile bu yönde girişimlerde bulunuyor. Yetkililer, F35'in etkinliğe katılma ihtimalini "yarı yarıya" şeklinde ifade ediyor.



