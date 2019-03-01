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Havalar ısınmaya başladı "Sosyete Pazarı" hareketlendi

-Güneşin yüzünü göstermesiyle alışveriş rotalarını Edirne'ye çeviren yabancı turistler kent ekonomisine olumlu katkı yapıyor

Havalar ısınmaya başladı
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EDİRNE (AA) - Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne'ye olan ilgisi yeniden artmaya başladı.

Edirne'de cuma günleri kurulan ve "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'na komşu ülke vatandaşları ilgi gösteriyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarda bahar yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Kış aylarında azalan ziyaretçi sayısının havaların ısınmasıyla artışa geçtiğini ifade eden Reisoğlu: "Misafirlerimizin yoğun şekilde tekrar gelmeye başlaması bizi mutlu ediyor. Edirne, komşu ülkeden gelen ziyaretçilerimiz için çok güzel bir yer. Edirne'de hem kaliteli hem de uygun fiyatlara alışveriş yapabiliyorlar. Kış aylarında Edirne'ye gelişleri düşmüştü. Ancak baharın gelişiyle tekrar artış yaşanıyor. Bu durum kent ekonomisine katkı sağlıyor. Önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının artarak devam etmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Esnaflardan Salih Mızrak da satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Bulgar ve Yunan turistlerin pazara ilgi gösterdiğini belirten Mızrak, "İşlerimiz çok güzel. Bereketli bir hafta geçiriyoruz. Kışın bitmesiyle ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı." dedi.

Alışveriş yapmak üzere Bulgaristan'dan gelen Gülsüm Ahmetoğlu da Edirne'nin alışveriş için uygun olduğunu söyleyerek, "Baharla Edirne'ye gelişlerimiz artacak. Ulus Pazarı da çok uygun. Edirne'de hem alışveriş yapıyoruz hem de geziyoruz. Her şeyi uygun fiyata bulma şansımız var." diye konuştu.


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Alışveriş RotasıEdirneUlus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent ReisoğluYoğunlukYunan Ve Bulgar Turistler
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