Havalimanı hırsızları polisten kaçamadı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, havalimanında çalışan 4 kişi, yolcuların çanta ve valizlerinden 33 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara'ya yolculuk yapmak amacıyla Erzurum Havalimanı'na gelen bir kadın yolcunun valizinden piyasa değeri 18 bin lira olan ziynet eşyası kaybolunca söz konusu mağdur durumu polise bildirdi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu olaya ilişkin soruşturmayı yürütürken havalimanından Bursa'ya gidecek başka bir yolcunun el çantasından da 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarını aldı.

Havalimanında bir haftada iki hırsızlık olayının yaşanması sebebiyle soruşturmayı genişleten ekipler, ziynet eşyalarının Yakutiye ilçesi Taşmağazalar mevkisindeki kuyumculara satıldığını belirledi.

Ardından zanlıları tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Erzurum Havalimanı çalışanı O.K, G.A, E.V. ve 'yı gözaltına aldı.

Çalıntı ziynet eşyasının bir kısmı evlerinde bulunan, diğer kısmını da sattıkları anlaşılan şüpheliler, Erzurum Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.