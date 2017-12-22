"Havalimanına keşfe giden yarbaya 700 bin dolar zimmet çıkartıldı"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanını işgal girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen şüphelilerden Murat Eryılmaz, öğle saatlerinde havalimanına keşfe giden eski kurmay yarbay Serbülent Eken'e, kaybolan silahlar ve zarar gören malzemeler için, yaklaşık 700 bin dolar zimmet çıkartıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından, darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 95'i tutuklu 159 şüpheliyle ilgili hazırlanan 708 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu.

İddianemede savunmalarına yer verilen şüphelilerden eski albay Mustafa Kol, 15 Temmuz 2016'da saat 20.00 sıralarında rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp'tan "İstanbul'da sıkıyönetim ilan edildi, Türk Silahlı Kuvvetleri sizi 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında takviye olarak görevlendirdi, acilen katılın" şeklinde bir mesaj aldığını öne sürdü.

Bunun üzerine kendi aracıyla Topkule Kışlasına hareket ettiğini anlatan Kol, "Kışlaya kadar geldim. Makamında Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Yiğit'i gördüm. Bana havaalanını kontrol edecek birliğe görevlendirildiğimi, birliklerin hareket etmek üzere olduğunu, derhal katılarak ihtiyaç duyulan yerde takviyede bulunmamı söyledi."

Kol, kışladan hareket ederek havalimanına doğru gittiklerini, birlik personeli tarafından zırhlı araçlarla havaalanı yolunun trafiğe kapatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer rütbelilerden birinden, kulenin kontrol edilmesi gerektiğini duydum. 'Ben bu işi yapabilirim' dedim. Ben kuleyi bilmiyordum. Girişte bulunan görevlilere 'TSK'nın havaalanı yönetimine el koyduğunu söyleyip bizi kuleye götürmesini' istedim. Askerlerle birlikte kuleye kadar gittik. Burada da TSK'nın havalimanı yönetimine el koyduğunu söyledim, uçuşları bizim talimatlara göre yapmaları gerektiğini, yönlendirmeleri gerektiğini söyledim. "

Şüpheli Kol, havalimanına giderken "Yurtta Sulh" isimli bir WhatsApp gurubuna eklendiğini savunarak, gruba, "kulenin kontrolünü ele aldığımı bildirip, ne yapmam gerektiğini" sorması üzerine, "İnen uçaklara izin verin, kalkışları iptal edin" şeklince cevap aldığını söyledi.

Bu arada havaalanı ön tarafında kargaşa çıktığını öğrenmesi üzerine buraya gittiğini anlatan Kol, kalabalık halkla askerler arasında arbede yaşandığını söyledi.

Kol, orada bulunan Ömer Albay'a ne yapacaklarını sorduğunu ifade ederek, onun da "Tugay Komutanından emir aldık, geri döneceğiz." dediğini aktardı.

Bunun üzerine kuledeki personeli almak için tekrar kuleye hareket ederken, önlerini kesen sivil halkın kendilerine saldırdığını anlatan Kol, o sırada bayıldığını ve uyandığında polis ekiplerince gözaltına alındığını aktardı.

- Darbeden bir gün önce atış talimi emri

Şüpheli Mehmet Duman da 66. Mekanize Piyade Tugayında takım komutanı olarak görev yaptığını anlatarak, 14 Temmuz 2016 perşembe günü kışla komutanı Kurmay Albay Yusuf Sari'nin tabur komutanlarını çağırdığını söyledi.

Bu toplantıdan 15.30'da geri dönen Gökhan üsteğmenin, Albayın kendilerine "yarın atış yapmayan asker kalmayacak, yarın araçlı geçiş de yapılacak" şeklinde emir verdiğini aktaran Duman, savunmasında şunları kaydetti:

"Normalde birliğe katılan askerlere ikinci haftanın içinde atış talimi yaptırılıyordu, fakat verilen emir gereği yeni katılanlara bile atış talimi yaptırmak gerekiyordu. Araçlar için planlama yaptık, şoför sayısını arttırmaya çalıştık. Ertesi gün kendi bölüğümdeki ve vekaleten baktığım bölükteki atış talimi yapmayan 14 eri talim yapılacak yere götürdüm, atış talimi yapıyorduk, öğlene doğru Albay Yusuf Sari geldi, beni ve 2. bölük komutan vekili üsteğmen Bora Serhat Seçkin'i yanına çağırdı, 'bu atışı yapın, zırhlı araçlarla gelin, nöbet kulesinden atış görevi yapacaksınız' dedi, herhangi bir teşebbüsten veya tehditten bahsetmedi. Darbeye teşebbüs için hazırlık yapıldığından haberdar değildim. 15 Temmuz saat 13.00 gibi mesaiye başladık, talimat doğrultusunda beş tane GZPT diye tabir edilen askeri aracı hazır hale getirdik. Toplam 11-12 er vardı, bu sırada Albay Yusuf Sari geldi, bölük komutanımız Zübeyir Bayır'a 'neden sayınız az, tüm bölükteki askerleri toplayın ona göre eğitim yapın, araçların yakıtı da full olsun, bütün uçaksavarların fevri ayarlarını da yaptırın' dedi."

- Şüphelinin odasında havalimanı krokisi bulundu

Şüpheli Murat Eryılmaz da 15 Temmuz gecesi görevli olmadığını ancak daha doğuda görev yaptığı ve terör konusunda tecrübeli olduğu için gönüllü olarak kışladan çıkan birliklerle birlikte gittiğini söyledi.

Kendilerini bu işe sürükleyen kişinin Serbülent Eken olduğunu ifade eden Eryılmaz, çarşamba günü görevi Fatih Sönmez'e devretmesine rağmen, perşembe günü Eken'i görünce şaşırdıklarını anlattı.

Eryılmaz, savunmasında, Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve Fatih Sönmez'in 15 Temmuz gecesi yapılacak darbeden haberdar olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Hatta daha sonra Serbülent Eken'in odasında hava alanının değişik krokilerini, sıkı yönetim kanunu, mürettebat listesi olmak üzere bir kısım belgeleri bulduk, cüzdanından 1 adet 5 dolar çıktı, polise teslim ettik, biz giderken terör eylemi var dediler, silah kaybolduğunu söylediler, biz de polise destek olacağımızı zannederek gittik, yola çıktık, sonra olayın böyle olmadığını gördük." ifadesini kullandı.

Serbülent Eken'in halkın karşısında durduğunu ve 2 el ateş ettiğini gördüğünü anlatan Eryılmaz, daha sonra emir komuta zincirini bozarak buradan ayrıldıklarını öne sürdü.

Olay yerinden ayrılırken "buranın amiriyiz" deyip yanlarına gelen 2 kişiye "burada darbe yapılıyormuş , ben hiçbir şeye müdahale etmedim, burayı terk ediyoruz" dediğini savunan Murat Eryılmaz, bu kişinin de kendisine "Allah razı olsun, ben bu hususu raporumda belirteceğim." dediğini aktardı.

- "Şüpheli yarbaya 700 bin dolar zimmet çıkarıldı"

Halen görevde olduğunu anlatan Eryılmaz, darbeye ilişkin delillerin toplanması ve idari tahkikatlarda da görev yaptığını söyledi.

Eryılmaz, savunmasında, "Şu anda bildiğim kadarıyla Serbülent Eken hakkında yaklaşık 700 bin dolar zimmet çıktı, kaybolan silahlar, kırılan, zarar gören malzemeler, yaklaşık olarak bu miktara denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.