Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Havalimanında cenazeler karıştı

- Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve gönderildiği İstanbul'da başka bir cenazeyle karıştırılan Halil Asal'ın cenazesi Şanlıurfa'daki yakınlarına teslim edildi - Halil Asal'ın ağabeyi Bakır Asal: - "Basit bir hata değil bu, biz mağdur olduk başkaları olmasın"

Havalimanında cenazeler karıştı

ŞANLIURFA (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve gönderildiği İstanbul'da başka bir cenazeyle karıştırılan Halil Asal'ın cenazesi Şanlıurfa'daki yakınlarına teslim edildi.

Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Asal'ın cenazesi önce İzmir'e ardından uçakla İstanbul ve Şanlıurfa'ya gönderildi. GAP Havaalanında Asal'ın cenazesini alan yakınları işlemler için Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirdi.

Burada tabutu açan yakınları, cenazenin bir kadına ait olduğunu gördü. Havayolu yetkililerine başvuran Asal'ın yakınları, cenazenin İstanbul Havalimanı'ndan Erzincan'a gidecek olan başka bir cenazeyle karıştığını öğrendi. Hatanın tespit edilmesinin ardından Halil Asal'ın cenazesi İstanbul'dan uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanına gönderildi.

Kargo bölümünden teslim aldıkları cenazenin Asal'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından cenaze, morga kaldırıldı.

- "Mağdur olduk"

Halil Asal'ın ağabeyi Bakır Asal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan karışıklıktan dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerin dikkatli olmasını isteyen Asal, "Kardeşimin cenazesini sabah havalanına gidip aldık. Morga getirdiğimizde kardeşimi son bir kez görmek için tabutu açtık. Baktık ki tabutta bir kadın cenazesi, şok olduk. Cenazenin İstanbul'da karıştığı söylendi. Böyle bir hata olmaz. Tabuta bakmadan gömseydik yıllarca kardeşim burada yatıyor diyecektik. Kardeşimin cenazesini de Erzincan'a göndereceklerdi. Basit bir hata değil bu, biz mağdur olduk başkaları olmasın. Akrabalarımız toplandı, cenazemizi toprağa veremeyince taziyemizi de yapamadık." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CenazeHalil AsalIzmirşanlıurfa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5