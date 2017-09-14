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Havalimanında cenazelerin karışması

- Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve cenazesi İstanbul'da başka birininki ile karıştırılan Halil Asal, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Havalimanında cenazelerin karışması

ŞANLIURFA (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve İstanbul'da yapılan yanlışlık nedeniyle ailesine başka birisinin cenazesi yollanan Halil Asal, hatanın düzeltilmesinin ardından Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Asal'ın cenazesi, önce İzmir'e ardından uçakla İstanbul'a gönderildi. Buradan Şanlıurfa'ya yollanan tabutu GAP Havaalanı'nda teslim alan aile üyeleri, cenazeyi işlemler için Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirdi. Burada tabutu açan Asal'ın yakınları, cenazenin bir kadına ait olduğunu gördü.

Asal'ın yakınları, cenazenin İstanbul Havalimanı'nda, Erzincan'a gidecek başka bir cenazeyle karıştığını öğrendi. Halil Asal'ın cenazesi, daha sonra İstanbul'dan uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na gönderildi.

Aile üyelerinin bu kez Asal'a ait olduğunu belirledikleri cenaze, morga kaldırıldı. Cenaze buradaki işlemlerin ardından, yakınlarınca Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asal'ın cenazesi, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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