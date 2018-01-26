Havalimanında gümüş takı kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza memurları, Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 100 kilogram gümüş takıyı getiren Mısırlı yolcu hakkında işlem yaptı.



Tarifeli uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen H.A.M, pasaport işlemlerinin ardından yanındaki valizlerle Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkış yapmak istedi.

Bu sırada gümrüğe tabi eşyasının olmadığını beyan eden ve yeşil hattan geçmek isteyen H.A.M'ı gümrük muhafaza ekipleri durdurdu.

X-Ray cihazından geçirilen valizlerde yoğunluk tespit edildi. Yapılan kontrollerde valizlerde yaklaşık 100 kilogram gümüş takı tespit edildi.

H.A.M, hakkında işlem yapıldı.

- Yolculara çiçek verildi

Bu arada, Dünya Gümrük Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürü İdris Çalık ile bazı çalışanlar katıldı.

Ayrıca, İstanbul'a gelen yerli ve yabancı yolculara, gümrük görevlilerince çiçek verildi.



