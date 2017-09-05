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Havalimanında leylek sürüsü önlemi

Sonbaharın gelmesiyle sıcak iklimlere göç eden leyleklerin, havalimanındaki uçuşları etkilememesi için bazı önlemler alındı.

Havalimanında leylek sürüsü önlemi

İSTANBUL (AA) - Sıcak iklimlere göç eden leyleklerin havalimanındaki uçuş güvenliğinde olumsuzluğa neden olmaması için harekete geçildi.

Kuledeki görevliler, uçakların inişi ve kalkış sırasında leylek sürülerine karşı dikkatli olmaları konusunda pilotlara telsizle çeşitli uyarılarda bulunuyor. Pilotlar da gördükleri leylek sürülerini hava trafik kontrolörlerine rapor ediyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ekip de pist ve çevresindeki önlem için bekletiliyor.

Muhabir: İzzet Taskiran

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