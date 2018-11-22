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Havalimanında poşet içinde içki ele geçirildi

- Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 50 mililitrelik 2 bin 540 poşette, 127 litre kaçak içkiyi Atatürk Havalimanı'ndan yurda sokmak isteyen Ganalı iki yolcuyu yakaladı

Havalimanında poşet içinde içki ele geçirildi
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İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ganalı iki yolcunun valizinde, 50 mililitrelik 2 bin 540 poşet içinde 127 litre kaçak içki ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, dün tarifeli uçakla gelen Ganalı iki yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Yolcular, Atatürk Havalimanı'nda "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktası'ndan geçti.

Şüpheli yolcular durdurularak valizleri, x-ray cihazlarından geçirildi. Taramada valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yolcular ile beraberindeki eşyalar muayene peronlarına alındı.

Aramalarda, meyvelerin altındaki küçük poşetlerin içinde alkollü içki bulunduğu belirlendi. Detaylı incelemede, 50 mililitrelik 2 bin 540 pakette, 127 litre içki ele geçirildi.

Ganalı iki şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine sevk edildi.

- Gümrük memurları bile şaşırdı

Yetkililer, çoğunlukla Afrika ülkelerinden gelen bazı yolcuların dikkat çekmemek için farklı yöntemlerle ülkeye kaçak içki sokmaya çalıştığını ancak bu yöntemin Türkiye'de ilk kez görüldüğünü belirtti. Yetkililer, yeni yöntemin gümrük kapılarındaki ilgililere hemen bildirildiğini kaydetti.

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Atatürk HavalimanıKaçak IçkiTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri
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