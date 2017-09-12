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Havalimanında "test uçuşu" yoğunluğu

- Atatürk Havalimanı'ndaki bir pistte seyrüsefer sistemlerin kontrolü için yapılan kalibrasyon uçuşu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu

Havalimanında

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı’nda bulunan bir pistte seyrüsefer sistemlerin kontrolü için yapılan kalibrasyon (flight check) uçuşu nedeniyle seferlerde kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde pistteki yaklaşma sistemlerinin kontrolü için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bir uçakla yapılan test çalışmaları nedeniyle uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler oldu.

Test çalışmaları ile son kontrollerin bitmesinin ardından seferler normale döndü.


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Atatürk HavalimanıDHMİKalibrasyonYoğunluk
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