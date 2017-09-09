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Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna doğru

- Kerkük'ün Havice ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu hazırlıkları kapsamında, bölgeye 18 zırhlı araçla ABD'li askerlerin sevk edildiği iddia edildi

Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna doğru

ERBİL (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinin geri alınması için başlatılacak operasyon kapsamında bazı ABD askerlerinin bölgeye sevk edildiği iddia edildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Yunus Karvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Irak ordu güçlerinin yanında ABD'li askerlerin de bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Askerlerin Musul vilayetinin güneybatısındaki Kerac kasabasına konuşlandığını belirten Karvan, kasabanın Musul ve Kerkük vilayet sınırı üzerinde yer aldığını söyledi.

Karvan ABD'li askerlerin 18 zırhlı araçla söz konusu bölgede küçük bir askeri kamp kurduğu bilgisini de verdi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Havice ve Enbar'ın batısında yaşayanlara, kurtarma operasyonlarının yakında başlayacağı müjdesini şimdiden veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayı elinde tutuyor.

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