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"Hayalet maskesi" ile soygun güvenlik kamerasında

- Muğla'da "hayalet maskesi" ile 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, bir kafeden çaldığı gitarı polise satmak isterken yakalandı - Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının iş yerlerinde kasalardaki bozuk para ve gitarı çaldığı görülüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "hayalet maskesi" ile 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, bir kafeden çaldığı gitarı polise satmak isterken yakalandı.

İlçede son üç ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarını araştırmak amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, zanlının hayalet maskesi ve eldiven kullandığını belirledi.

Soruşturmayı genişleten polis, hırsızın iş yerlerinden çaldığı dizüstü bilgisayar ve elektronik eşyaları satma ihtimaline karşı elektronik malzeme satışı yapan yerler ile internet üzerinden satış yapan alışveriş sitelerini takibe aldı.

Bir internet sitesinde hırsızlık olayında çalınan gitarın Osman T. tarafından satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyle irtibata geçti. Alıcı kılığına giren polis, gitarı almak için zanlıyla ilçe merkezinde buluşmak üzere anlaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla sahte kimlik kullandığı belirlenen S.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının iş yerlerinde kasalardaki bozuk para ve gitarı çaldığı görülüyor.


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