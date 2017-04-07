DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor ile Milli Eğitim il müdürlüklerince hayata geçirilen "Hayallerime Dalıyorum Yüzmeyi Öğreniyorum" projesi ile 800 öğrenciye yüzme öğretilecek.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde "Hayallerime Dalıyorum Yüzmeyi Öğreniyorum" projesinin açılış töreni yapıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, kentte yeni spor tesislerinin yapılacağını, var olan tesislerin de yenileceğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle 46 spor tesisinin Diyarbakır'a kazandırılacağını söyledi.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 22 okula spor tesisi yapıldığını ifade eden Aksoy, gençlerin sporla ilgilenmesi ve olumsuz alışkanlıklardan uzak durması amacı taşıdıklarını kaydetti.

"Birçok alanda önemli çalışmaları Diyarbakır'da gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Aksoy, olimpik yüzme havuzunun bu yıl inşaatına başlanacağını, tesisin gelecek yıl Diyarbakırlıların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Daha sonra proje kapsamında yüzme eğitimi alacak Nuriye Ak Ortaokulu ve Şehitlik İlkokulu'nda okuyan 800 öğrenciye, içerisinde havlu, terlik, mayo, yüzme gözlüğü ve bonenin bulunduğu çanta hediye edildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve öğrenciler katıldı.