ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da düzenlenen "teraryum" kursuna katılan bedensel ve zihinsel engelliler, hayallerini sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde teraryum (cam ve plastik formların içine bazı bitki türlerinin yerleştirilmesi) kursu düzenlendi.

Kurs sayesinde meslek edinen ve sosyalleşme fırsatı bulan engelliler, ürettikleri teraryumların satışından gelir de elde ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, merkezin kentteki tüm engellilerin rehabilite edilebilmeleri ve eğitim almaları noktasında bir yuva olduğunu söyledi.

Engellilerin merkezde düzenlenen kurslar sayesinde el becerilerini geliştirmelerinin ve meslek sahibi olmalarının sağlandığına dikkati çeken Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimiz kursu tamamladıktan sonra üretecekleri ürünlerin tüm malzemelerini belediye olarak biz karşılıyoruz. Belirlenen noktalarda satışı yapılan bu ürünlerin gelirini de engelli kardeşlerimize veriyoruz. Böylelikle hem bir meslek sahibi oluyorlar, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Hobi bahçeleri, spor alanları, atölyeler, dinlenme alanları ve sosyal alanlarımızla engelli kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza imkan verildiğinde en iyiyi yapmaya çalıştıklarını görmek, bizi de mutlu ediyor."

Teraryum kursu öğreticisi Sibel Beyazkurt ise yaklaşık 3 ay önce başlayan kursa, 25 engellinin katıldığını kaydetti.

Kursiyerlerin genelde zihinsel engellilerden oluştuğunu dile getiren Beyazkurt, "Burada hem sanat öğreniyorlar hem de üretilen ürünlerin satışından elde edilen parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. En önemlisi de bu sanatı yaparken çok düşünüp hayal dünyalarını yansıtmaya çalışıyorlar. Zorlanmadan, severek yapıyorlar." diye konuştu.

- "Ürettikçe mutlu oluyorum"

Kursiyerlerden Saadet Kılıç da kurslara katılmadan önce zamanının büyük bölümünü evde oturarak geçirdiğini belirterek, kurs sayesinde daha güzel vakit geçirmeye başladığını söyledi.

Kurslara katılarak hem sanat öğrendiğini hem de yeni arkadaşlar edindiğini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Kursa katılmaktan çok mutluyum. Üç ay önce başladığım teraryum kursu sayesinde ürün yapmaya başladım. Hayal dünyamdaki şeyleri bu sanat sayesinde yapmaya çalışıyorum. Böyle güzel şeyler çıkacağını tahmin bile etmezdim. Ürünleri yaptıkça mutluluğum daha çok artıyor. Hem sanat öğreniyoruz, hem zamanımızı değerlendiriyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğreniyoruz. Kursun açılmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."