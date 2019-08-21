Hayalperest çocuklar bu festivalde

Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde çocuklar, oyun alanlarında eğlencenin sınırlarını aşarken festivalin etkinlik programında yer alan nitelikli atölyeler ile sanatsal yeteneklerini ve el işi becerilerini geliştirecek. Hayallerindeki mesleği keşfedebilecekleri etkinliklerin de yer alacağı festivalde atölyelerin dışında sahne şovları ve canlı performanslarıyla birlikte çocukların doğa yaşamını deneyimleyeceği etkinlikler gerçekleşecek.







Doğanın içinde çocukların hayal dünyalarının kapılarını doğanın gücü ile birleştirecek olan Küçük Hayaller Festivali’nde ebeveynler içinse çocuk gelişimine yönetlik uzmanların gerçekleştireceği söyleşiler yer alacak.



21-22 Eylül tarihlerinde Adenpark Göktürk’te gerçekleşecek festivalin biletleri ise Biletix’te.