Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde çocuklar, oyun alanlarında eğlencenin sınırlarını aşarken festivalin etkinlik programında yer alan nitelikli atölyeler ile sanatsal yeteneklerini ve el işi becerilerini geliştirecek. Hayallerindeki mesleği keşfedebilecekleri etkinliklerin de yer alacağı festivalde atölyelerin dışında sahne şovları ve canlı performanslarıyla birlikte çocukların doğa yaşamını deneyimleyeceği etkinlikler gerçekleşecek.
Doğanın içinde çocukların hayal dünyalarının kapılarını doğanın gücü ile birleştirecek olan Küçük Hayaller Festivali’nde ebeveynler içinse çocuk gelişimine yönetlik uzmanların gerçekleştireceği söyleşiler yer alacak.
21-22 Eylül tarihlerinde Adenpark Göktürk’te gerçekleşecek festivalin biletleri ise Biletix’te.
Hayalperest çocuklar bu festivalde
Hayalleri büyük kendileri küçük olan çocukların festivali “Küçük Hayaller Festivali”, ilk kez 21-22 Eylül tarihlerinde Adenpark Göktürk’te hayalperest çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:30
Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde çocuklar, oyun alanlarında eğlencenin sınırlarını aşarken festivalin etkinlik programında yer alan nitelikli atölyeler ile sanatsal yeteneklerini ve el işi becerilerini geliştirecek. Hayallerindeki mesleği keşfedebilecekleri etkinliklerin de yer alacağı festivalde atölyelerin dışında sahne şovları ve canlı performanslarıyla birlikte çocukların doğa yaşamını deneyimleyeceği etkinlikler gerçekleşecek.