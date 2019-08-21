Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji food istanbul dünya izmir
Bolu'da “mor patates“ hasadı
“Mor patates“ toplandı
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Tarihi sipariş rekoru
Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor
Şahmuratlı'yı canlandırıyor
Memur-Sen’den eylem kararı
Erken paydos!

Hayalperest çocuklar bu festivalde

Hayalleri büyük kendileri küçük olan çocukların festivali “Küçük Hayaller Festivali”, ilk kez 21-22 Eylül tarihlerinde Adenpark Göktürk’te hayalperest çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Hayalperest çocuklar bu festivalde
banner17

Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde çocuklar, oyun alanlarında eğlencenin sınırlarını aşarken festivalin etkinlik programında yer alan nitelikli atölyeler ile sanatsal yeteneklerini ve el işi becerilerini geliştirecek. Hayallerindeki mesleği keşfedebilecekleri etkinliklerin de yer alacağı festivalde atölyelerin dışında sahne şovları ve canlı performanslarıyla birlikte çocukların doğa yaşamını deneyimleyeceği etkinlikler gerçekleşecek. 



Doğanın içinde çocukların hayal dünyalarının kapılarını doğanın gücü ile birleştirecek olan Küçük Hayaller Festivali’nde ebeveynler içinse çocuk gelişimine yönetlik uzmanların gerçekleştireceği söyleşiler yer alacak.

21-22 Eylül tarihlerinde Adenpark Göktürk’te gerçekleşecek festivalin biletleri ise Biletix’te.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hayalperest çocuklarçocukFestivalçocuk FestivaliKüçük Hayaller FestivaliAdenpark Göktürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5